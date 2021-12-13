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Более 3,15 млн белорусов прошли полный курс вакцинации против COVID-19

13.12.2021 16:59 — Новости Общества | БелТА  
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Источник материала: БелТА

13 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 3 млн 970 тыс. белорусов получили первую дозу вакцины против COVID-19, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

При этом более 3 млн 156 тыс. прошли полный курс вакцинации, добавили в пресс-службе.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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13 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 3 млн 970 тыс. белорусов получили первую дозу вакцины против COVID-19, сообщает БЕЛТА со ссылкой на...
 
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