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Более 3,15 млн белорусов прошли полный курс вакцинации против COVID-19
13.12.2021 16:59 — Новости Общества | БелТА
Источник материала: БелТА
13 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 3 млн 970 тыс. белорусов получили первую дозу вакцины против COVID-19, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу Минздрава.
При этом более 3 млн 156 тыс. прошли полный курс вакцинации, добавили в пресс-службе.-0-
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13 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 3 млн 970 тыс. белорусов получили первую дозу вакцины против COVID-19, сообщает БЕЛТА со ссылкой на...
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