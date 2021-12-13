Депутат: для белорусов семья имеет высокую ценность

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13 декабря, Минск, /Корр. БЕЛТА/. Для белорусов семья имеет высокую ценность, заявила председатель Постоянной комиссии по труду и социальным вопросам Палаты представителей Людмила Кананович во время круглого стола "Соработничество церкви, государства и общественных объединений в утверждении традиционных семейных ценностей", передает корреспондент БЕЛТА.

"Семья - это фундамент любого общества, его стабильность, процветание. И, конечно же, на государственном уровне ключевым направлением является социальная политика, где приоритет - семья. Глава государства неоднократно говорил о том, что в нашей стране очень много различных социальных групп, уязвимых категорий населения, которые требуют к себе повышенного внимания. Но в то же время была поставлена главная задача по повышению в общественном и индивидуальном сознании статуса семьи, отцовства, материнства как общей человеческой ценности", - сказала Людмила Кананович.

По ее словам, для белорусов семья имеет высокую ценность. "98% населения считает семью важнейшей частью жизни. В семьях проживает около 80% всего нашего населения. В Беларуси поддерживаются традиционные семейные ценности, что находит свое отражение и на законодательном уровне. В первую очередь это Конституция. Брак, семья, материнство, отцовство и детство находятся под защитой государства", - отметила депутат.

Вместе с тем в обществе наблюдаются такие негативные тенденции, как увеличение количества разводов, уменьшение количества браков и как результат - уменьшается количество рождений детей. "Есть такая тенденция у нас в республике к увеличению среднего возраста при вступлении в первый брак. Мы сегодня констатируем, что у женщин это 26 лет, у мужчин - 28. Конечно же, повышение возраста рождения детей. Но тут я хочу отметить такую положительную тенденцию - наметился рост рождаемости у женщин в возрасте от 40 до 44 лет. И более 50% этих детей - третьи и последующие. А это тенденция к тому, что в нашей стране увеличивается количество многодетных семей", - добавила Людмила Кананович.-0-