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Депутаты 14 декабря рассмотрят в первом чтении проект республиканского бюджета-2022

13.12.2021 17:35 — Новости Общества | БелТА  
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Источник материала: БелТА

13 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заседание Палаты представителей состоится 14 декабря. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Палаты представителей.

В первом чтении законодатели намерены рассмотреть законопроекты "Об изменении законов" (по вопросам налогообложения), "О республиканском бюджете на 2022 год". Во втором чтении планируется рассмотреть законопроект "Об изменении Закона Республики Беларусь "О свободных экономических зонах".

В двух чтениях будут рассмотрены законопроекты "О геноциде белорусского народа", "О бюджете государственного внебюджетного фонда социальной защиты населения Республики Беларусь на 2022 год", "Об изменении Закона Республики Беларусь "О государственных наградах Республики Беларусь".-0-

 
Теги: Минск
 
 
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В первом чтении законодатели намерены рассмотреть законопроекты "Об изменении законов" (по вопросам налогообложения), "О республиканском бюджете на 2022 год". Во...
 
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