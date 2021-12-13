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В МИД обсудили подходы к разрешению ситуации с беженцами

13.12.2021 18:05 — Новости Общества | БелТА  
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Источник материала: БелТА

13 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заместитель министра иностранных дел Республики Беларусь Сергей Алейник сегодня встретился с постоянным координатором ООН в Республике Беларусь Иоанной Казана-Вишневецкий. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского внешнеполитического ведомства.

Стороны обсудили актуальные вопросы взаимодействия Беларуси с представительствами ООН и других международных организаций, в том числе по вопросам социально-экономического развития в условиях распространения COVID-19, а также планы сотрудничества нашей страны с агентствами ООН в 2022 году.

Состоялся обмен мнениями о походах к разрешению ситуации с беженцами и мигрантами, находящимися в транспортно-логистическом центре "Брузги" на белорусско-польской границе.

Собеседники подтвердили высокий уровень координации усилий белорусских властей, общественных объединений и международных организаций системы ООН для оказания поддержки беженцам и мигрантам, включая гуманитарную помощь.

Постоянный координатор высказала признательность за доступ к беженцам и мигрантам, обеспеченный белорусской стороной для международных организаций.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Стороны обсудили актуальные вопросы взаимодействия Беларуси с представительствами ООН и других международных организаций, в том числе по вопросам...
 
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