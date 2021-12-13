Пархамович: стройотрасль особое внимание уделяет повышению квалификации кадров

Источник материала: БелТА

13 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В строительной отрасли Беларуси первостепенное внимание уделяется совершенствованию механизмов работы с кадрами всех уровней. Об этом проинформировал министр архитектуры и строительства Руслан Пархамович в Академии управления при Президенте Республики Беларусь, где сегодня стартовало обучение по программе повышения квалификации для руководителей организаций, входящих в систему Минстройархитектуры, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ведомства.

Приветствуя слушателей, министр отметил, что государственная кадровая политика является важнейшей составляющей в обеспечении динамичного и устойчивого общественно-политического и социально-экономического развития страны.

"Происходящие в современном мире экономические процессы обладают высокой динамичностью и повышенной сложностью. Сегодняшние реалии требуют от руководителей различного уровня в первую очередь гибкости, оперативности в принятии превентивных и нестандартных решений, а также способности эффективно работать на результат, грамотно используя имеющиеся у них потенциал и ресурсы", - сказал Руслан Пархамович.

Министр подчеркнул, что в строительной отрасли первостепенное внимание уделяется совершенствованию механизмов работы с кадрами всех уровней, их обучению, развитию профессиональных компетенций и навыков. Ведь грамотные и инициативные руководители организаций являются движущей силой развития отрасли и экономики страны.

Ректор Академии управления Вячеслав Данилович в свою очередь акцентировал внимание присутствующих на том, что современный руководитель должен постоянно саморазвиваться и получать новые знания.

"Обучение руководителей в любой отрасли экономики непрерывно связано с последующим качеством управления, а значит, с эффективностью работы организации, уровнем ее конкурентоспособности и благосостоянием работников. Убежден, что в процессе обучения с помощью профессорско-преподавательского коллектива Академии управления вы приобретете знания, которые пригодятся для вашей дальнейшей успешной работы", - сказал Вячеслав Данилович.

В рамках обучения, которое продлится до 17 декабря, руководители организаций строительной отрасли изучат современные механизмы осуществления внешнеторговой деятельности, ознакомятся с передовыми практиками применения инновационных технологий при проектировании и строительстве зданий и сооружений, укрепят знания по инвестиционной и внешнеэкономической деятельности субъектов хозяйствования и др.-0-