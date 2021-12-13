Совет Министров утвердил положение о выплате вознаграждения общественным инспекторам

Источник материала: БелТА

13 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Постановлением Совета Министров от 10 декабря 2021 года №715 утверждено положение о порядке выплаты денежного вознаграждения общественным инспекторам, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Национальный правовой интернет-портал .

Согласно положению могут поощряться путем выплаты им денежного вознаграждения общественные инспекторы, которые оказывают активное содействие Комитету государственного контроля и его территориальным органам в проведении аналитических и контрольных мероприятий, реализации иных задач и функций, возложенных на органы КГК.

Активное содействие может выражаться в форме успешного выполнения заданий (поручений) органов КГК, личного вклада в общие результаты работы при проведении органами КГК аналитических и контрольных мероприятий, своевременного и качественного выполнения своих обязанностей, а также инициативы, проявленной при оказании содействия органам КГК.

Решение о поощрении принимают председатель КГК (лицо, исполняющее его обязанности) и председатели комитетов госконтроля областей (лица, исполняющие их обязанности). Основанием для решения является представление начальника структурного подразделения органа КГК, согласованное с заместителем председателя КГК, заместителем председателя соответствующего комитета госконтроля области, курирующим структурное подразделение.

Правовой акт принят в соответствии с указом главы государства от 10 сентября 2021 года №339 "Об общественных инспекторах".

Постановление вступает в силу с 15 декабря.-0-