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Беженец на границе: Беларусь проявила о нас заботу в отличие от ЕС

13.12.2021 21:23 — Новости Общества | БелТА  
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Источник материала: БелТА

13 декабря, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Беларусь проявила о нас заботу в отличие от Евросоюза. Об этом сказал корреспонденту БЕЛТА беженец в пункте временного размещения в транспортно-логистическом центре неподалеку от белорусско-польской границы.

"Около недели я жил в лесном лагере. Потом оказался в логистическом центре. Здесь намного лучше, чем на улице: тепло, можно поесть и даже сходить в баню. Беларусь о нас действительно позаботилась", - сообщил он.

Несмотря на сложившуюся ситуацию, мужчина по-прежнему не теряет надежды попасть в Евросоюз либо другую страну на Западе. "У меня есть немало друзей, которые долгое время живут в США, Германии, Франции и других странах. Они рассказывают, что там ситуация гораздо лучше. Чего не скажешь о моей родине. Все разрушено войной: нет работы, нет медицины и образования, нет будущего для нас и наших детей", - рассказал мужчина.-0-

 
Теги: Гродно
 
 
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Несмотря на сложившуюся ситуацию, мужчина по-прежнему не теряет надежды попасть в Евросоюз либо другую страну на Западе.
 
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