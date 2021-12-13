Беженец на границе: Беларусь проявила о нас заботу в отличие от ЕС

Источник материала: БелТА

13 декабря, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Беларусь проявила о нас заботу в отличие от Евросоюза. Об этом сказал корреспонденту БЕЛТА беженец в пункте временного размещения в транспортно-логистическом центре неподалеку от белорусско-польской границы.

"Около недели я жил в лесном лагере. Потом оказался в логистическом центре. Здесь намного лучше, чем на улице: тепло, можно поесть и даже сходить в баню. Беларусь о нас действительно позаботилась", - сообщил он.

Несмотря на сложившуюся ситуацию, мужчина по-прежнему не теряет надежды попасть в Евросоюз либо другую страну на Западе. "У меня есть немало друзей, которые долгое время живут в США, Германии, Франции и других странах. Они рассказывают, что там ситуация гораздо лучше. Чего не скажешь о моей родине. Все разрушено войной: нет работы, нет медицины и образования, нет будущего для нас и наших детей", - рассказал мужчина.-0-