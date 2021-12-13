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Беженка в ТЛЦ: моя профессия может пригодиться европейцам

13.12.2021 22:11 — Новости Общества | БелТА  
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Источник материала: БелТА

13 декабря, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Моя профессия может пригодиться европейцам. Об этом сегодня корреспонденту БЕЛТА рассказала одна из беженок в транспортно-логистическом центре.

"Мне 35 лет. Родилась и выросла в Ираке, получила профессию дизайнера. В нашей стране нет перспектив, поэтому мы решили попытать счастья в Европе. Но не понимаем, почему Польша не пропускает нас в Евросоюз", - поделилась она.

Женщина также благодарит белорусскую сторону за внимание к проблемам беженцев. "Живу в ТЛЦ почти месяц. Нам помогают со всеми бытовыми проблемами. Нас вкусно кормят, выдают продуктовые наборы, организовали баню. Мы и не думали, что к нам могут отнестись так хорошо", - сказала она.-0-

 
Теги: Гродно
 
 
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Женщина также благодарит белорусскую сторону за внимание к проблемам беженцев. "Живу в ТЛЦ почти месяц. Нам помогают со всеми бытовыми проблемами. Нас вкусно...
 
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