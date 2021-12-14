|
Престижный выбор! Новоселы получили ключи от апартаментов в новом готовом доме "Осло" в Minsk World
14.12.2021 09:05 — Новости Общества | БелТА
Источник материала: БелТА
Ключи от новых апартаментов в престижном районе – отличный подарок к новогодним праздникам! Только представьте: вы заходите в стильную новостройку, где на первом этаже – дизайнерское лобби, оформленное в стиле норвежской столицы! До нужного этажа вас доставит панорамный лифт, а в апартаментах ждут панорамные окна с шикарным видом, свободная планировка и высокие потолки. Лучше не придумаешь!
Массу положительных эмоций испытали новоселы дома "Осло" в квартале
А вы хотите, чтобы ваша мечта про собственные апартаменты исполнилась? В готовом доме
Наши специалисты
Приемка – радостное событие
Квартал
Клиентка Екатерина оценила панорамный лифт
Хорошее расположение дома
"Все соответствует обещаниям. Отличное месторасположение, панорамные окна, а лобби такое же, как было на рендерах. Просто феерические ощущения. Каждый вечер мы планировали, где и что будет стоять, а теперь можем увидеть это в реальности. Это просто замечательно", - поделилась впечатлениями она.
В лобби дома "Осло" - изысканный интерьер
В просторных апартаментах получится разместить кухню, гостиную и спальню. В планах – сделать на балконе уютный уголок. Благодаря панорамным окнам здесь открываются шикарные виды.
Особенно Екатерине понравился панорамный лифт. Она уверена, что жильцы будут делать здесь много фотографий.
Оценила девушка и то, что на первом этаже новостройки находятся коммерческие помещения:
"Это удобно, мобильно, не нужно никуда спешить. Плюс, это новые рабочие места у нас в доме".
На первом этаже дома – коммерческие помещения
Екатерина приобрела апартаменты в
"Рассрочка под небольшой процент, все доступно. Для молодежи раньше не было возможности построить самостоятельно жилье, потому что нужно было платить огромные суммы", - добавила клиентка.
Квартал
Клиентка Дарья оценила дизайн фасадов и оформление лобби
"Комплекс расположен удачно, хорошее транспортное сообщение, уже сейчас есть транспорт, который ходит регулярно. Планируется новое метро, поэтому с транспортом, я думаю, проблем не будет", - подтвердила клиентка Дарья.
Она призналась, что от визита в новые апартаменты остались только хорошие впечатления.
Через дорогу от квартала "Северная Европа" запроектирован парк
"Качество черновой отделки удовлетворило полностью. На выбор квартиры повлияло то, что здесь есть панорамные окна. В дальнейшем, когда стройка закончится, будет хороший вид из них", - уверена девушка.
Она высоко оценила дизайн фасадов и оформление лобби.
"После того, как ты пожил в старых домах, в такие новостройки особенно приятно заходить. Главное, сохранить эту красоту в процессе эксплуатации", - добавила клиентка.
На первом этаже – санитарная комната с пеленальным столиком
Таким по проекту будет Международный финансовый центр
А вам понравился квартал
Лобби готового дома "Вильнюс" в квартале "Северная Европа"
Торопитесь исполнить свою мечту! Как это сделала клиентка Алла.
"Я с удовольствием стала частью этого знаменательного события. Я ждала этого целых 20 лет и безумно благодарна за то, что получила такую возможность", - поделилась она впечатлениями.
Алла и Владислава давно мечтали о новых апартаментах
"Еще полгода назад я не могла себе представить, что у нас будет своя квартира и что у меня будет своя комната. Сегодня я достигла своей мечты и очень счастлива. Теперь остается только сделать ремонт, а потом каждое утро просыпаться и наслаждаться видом из окна", - добавила Владислава, дочка Аллы.
Хотите также? Мечты сбываются с
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Ключи от новых апартаментов в престижном районе – отличный подарок к новогодним праздникам!
|
Архив (Новости Общества)