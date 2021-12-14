Депутат: любые попытки санкционного давления не имеют под собой никакой законодательной основы

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14 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Любые попытки санкционного давления не имеют под собой никакой законодательной основы, заявила журналистам член Постоянной комиссии по правам человека, национальным отношениям и средствам массовой информации Палаты представителей Людмила Здорикова, передает корреспондент БЕЛТА.

"Любые попытки оказания санкционного давления не имеют под собой никакой законодательной основы. Все это противоречит международным правилам, международному законодательству и договоренностям и, на мой взгляд, противоречит нормам общепринятого отношения людей в нашем обществе, государств между собой. Я думаю, те контрсанкции, которые принимает наше государство, конечно же, оправданы, - сказала Людмила Здорикова. - Это вынужденная мера. Не отвечать у нас просто нет возможности. Мы долгое время пытались вразумить наших партнеров. Мы долгое время призывали их сесть за стол переговоров, но, к сожалению, не были услышаны".

Вместе с тем парламентарий отметила, что Беларусь готова к диалогу. "Мы готовы к сотрудничеству. Я повторюсь: это была вынужденная мера. При первой же возможности сесть за стол переговоров, думаю, мы этой возможностью воспользуемся", - добавила она.-0-