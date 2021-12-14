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ГАИ Минска напомнит пешеходам о важности фликеров в темное время суток

14.12.2021 09:47 — Новости Общества | БелТА  
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Источник материала: БелТА

14 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Госавтоинспекция Минска с 15 по 17 декабря проведет профилактические мероприятия по предупреждению ДТП с участием пешеходов в темное время суток. Об этом БЕЛТА сообщила старший инспектор по агитации и пропаганде ОГАИ Партизанского РУВД Минска Кристина Лобаченя.

"Усиленные наряды в этот период будут ориентированы на обеспечение безопасных условий для пеших горожан и профилактику грубых нарушений ПДД как со стороны водителей, так и пешеходов. Особое внимание будет уделено пропаганде использования световозвращающих элементов в темное время суток", - рассказали в ОГАИ.

Фликер делает уязвимых участников дорожного движения на темной дороге заметным в свете фар на расстоянии до 400 м. Это дает водителю дополнительное время на принятие наиболее правильного решения во избежание ДТП. Важно правильно закрепить световозравщающие элементы - они должны быть хорошо видны водителям, а не скрыты за сумкой или складками одежды. Лучше всего использовать повязки и браслеты, прикрепленные на руках и ногах пешехода со стороны проезжей части.

Норма обязательного использования световозвращающих элементов в темное время суток при движении по краю проезжей части закреплена в ПДД. За нарушение этого требования предусмотрена административная ответственность в виде штрафа от одной до трех базовых величин.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Фликер делает уязвимых участников дорожного движения на темной дороге заметным в свете фар на расстоянии до 400 м. Это дает водителю дополнительное время на...
 
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