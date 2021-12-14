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Депутаты приняли в двух чтениях законопроект о геноциде белорусского народа

14.12.2021 09:59 — Новости Общества | БелТА  
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Источник материала: БелТА

14 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Депутаты на заседании шестой сессии Палаты представителей Национального собрания Беларуси седьмого созыва приняли в двух чтениях законопроект "О геноциде белорусского народа", передает корреспондент БЕЛТА.

Проект закона внесен в Палату представителей депутатом Лилией Ананич. Документом впервые на законодательном уровне признается факт геноцида белорусского народа в годы Великой Отечественной войны и в послевоенный период. Кроме того, вводится уголовная ответственность за отрицание геноцида белорусского народа, содержащееся в публичном выступлении, либо в печатном или публично демонстрирующемся произведении, либо в средствах массовой информации, либо в информации, размещенной в глобальной компьютерной сети интернет, иной сети электросвязи общего пользования.

Законопроект также содержит положения, реализация которых будет направлена на увековечение памяти жертв геноцида и призвана вывести на более качественный уровень информационную, просветительскую, учебно-воспитательную работу по формированию адекватной нравственной и общественно-политической позиции граждан.

Принятие законопроекта будет иметь важное политическое значение, закрепит в исторической памяти справедливую оценку злодеяний нацистов и их пособников на белорусской земле, станет данью памяти потомков. -0-

 
Теги: Минск
 
 
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Документом впервые на законодательном уровне признается факт геноцида белорусского народа в годы Великой Отечественной войны и в послевоенный период. Кроме того,...
 
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