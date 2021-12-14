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Совместная штабная тренировка началась в Вооруженных Силах Беларуси
14.12.2021 10:17 — Новости Общества | БелТА
Источник материала: БелТА
14 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Вооруженных Силах Беларуси началась совместная штабная тренировка, сообщили БЕЛТА в Министерстве обороны.
В стационарных пунктах управления Вооруженных Сил 14-17 декабря под руководством начальника Генерального штаба Вооруженных Сил - первого заместителя министра обороны генерал-майора Виктора Гулевича проводится совместная штабная тренировка ВС.
За время тренировки структурным подразделениям Минобороны, Генерального штаба Вооруженных Сил, органам военного управления и организациям ВС предстоит повысить слаженность органов военного управления и практические навыки офицеров при принятии решений, постановке задач, планировании применения подчиненных войск (сил) в соответствии с предложенной учебной обстановкой.-0-
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Об этом сообщили в Министерстве обороны.
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