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Совместная штабная тренировка началась в Вооруженных Силах Беларуси

14.12.2021 10:17 — Новости Общества | БелТА  
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Источник материала: БелТА

14 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Вооруженных Силах Беларуси началась совместная штабная тренировка, сообщили БЕЛТА в Министерстве обороны.

В стационарных пунктах управления Вооруженных Сил 14-17 декабря под руководством начальника Генерального штаба Вооруженных Сил - первого заместителя министра обороны генерал-майора Виктора Гулевича проводится совместная штабная тренировка ВС.

За время тренировки структурным подразделениям Минобороны, Генерального штаба Вооруженных Сил, органам военного управления и организациям ВС предстоит повысить слаженность органов военного управления и практические навыки офицеров при принятии решений, постановке задач, планировании применения подчиненных войск (сил) в соответствии с предложенной учебной обстановкой.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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