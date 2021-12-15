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Картина дня: встреча с активом Могилевской области, проект бюджета на 2022 год и старт акции "Наши дети"
15.12.2021 07:09 — Новости Общества | БелТА
Источник материала: БелТА
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Картина дня. 14 декабря
Депутаты на заседании шестой сессии Палаты представителей Национального собрания седьмого созыва приняли в двух чтениях
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Пресс-конференция "Организация торговли в предпраздничные и праздничные дни Рождества и Нового года" состоится в пресс-центре БЕЛТА. Начало в 11.00. Аккредитация СМИ по телефонам: (017) 350-44-47, (044) 583-84-04, электронной почте: pressuser@belta.by и на сайте БЕЛТА www.belta.by. Электронные заявки действительны только после получения подтверждения пресс-центра. Адрес пресс-центра БЕЛТА: г.Минск, ул.Энгельса, 30-303.
Национальный пресс-центр проведет выездную пресс-конференцию: "Выпуск кондитерской продукции и подарочных наборов к новогодним и рождественским праздникам одной из ведущих кондитерских фабрик Беларуси - СОАО "Коммунарка". Место проведения: СОАО "Коммунарка", ул. Аранская,18 Начало в 10.00.
Состоится церемония награждения победителей, призеров и финалистов 12-го Республиканского конкурса инновационных проектов 2021 года. Место проведения: г.Минск, пр.Независимости, д.11, кор.2, гостиница "Минск" (банкетный зал "Седьмое небо").
Минский международный Рождественский оперный форум - 2021 пройдет по 22 декабря в Большом театре Беларуси.
Новогодняя благотворительная акция "Наши дети" пройдет по 14 января 2022 года.
ЗАВТРА
Знаменательные даты 16 декабря
155 лет назад родился Кандинский Василий Васильевич, русский живописец и график, один из основоположников и теоретиков абстрактного искусства. Участвовал в организации общества "Синий всадник". Умер в 1944 году.
75 лет назад родился Андерссон Бенни, шведский композитор, музыкант, музыкальный продюсер, аранжировщик и певец. Наиболее известен как участник группы ABBA.
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БЕЛТА.-0-
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Картина дня: встреча с активом Могилевской области, проект бюджета на 2022 год и старт акции "Наши дети"
ВЧЕРА Картина дня. 14 декабря Депутаты на заседании шестой сессии Палаты представителей Национального собрания седьмого созыва приняли в...
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