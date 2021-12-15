Проректор БГПУ: педагог новой формации должен быть драйвером устойчивого развития общества

Источник материала: БелТА

15 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Педагог новой формации должен быть драйвером устойчивого развития общества. Об этом заявила проректор по научной работе Белорусского государственного педагогического университета имени М.Танка доктор педагогических наук, профессор Анна Торхова во время спецпроекта в пресс-центре БЕЛТА на тему "Концепция развития системы образования в Республике Беларусь до 2030 года".

"Обеспечение системы образования высококвалифицированными педагогическими кадрами в Концепции развития системы образования заложено как один из стратегических ориентиров совершенствования системы образования. Педобразование сегодня - это многоуровневая функциональная, динамично изменяющаяся система, которую характеризует практико-ориентированность, непрерывность, кластерная форма организации. Кластерное сотрудничество в отрасли уже реализуется и показало свою эффективность, позволяя осуществлять согласованную деятельность по развитию системы, создавать условия для опережающего личностно-профессионального развития педагогов, аккумулировать интеллектуальные ресурсы вокруг решения важных научно-практических проблем в отрасли, координировать взаимодействие и сотрудничество по совершенствованию образовательной, научно-инновационной деятельности", - рассказала Анна Торхова.

Вместе с тем динамично меняющаяся социально-экономическая ситуация обуславливает необходимость подготовки педагога новой формации как драйвера устойчивого развития общества. "Ориентация на подготовку такого педагога позволит значительно ускорить переход к новой парадигме образования, главными отличительными чертами которого является учение вместо обучения, развитие способностей самим приобретать знания, творчески их перерабатывать, в том числе с использованием информационных ресурсов. Необходимо развить у них способность мыслить креативно, создавать новое, сформировать у них функциональную грамотность в современном понимании. Педагог, который будет готов к работе в новой парадигме, в полной мере сможет обеспечить формирование функциональной грамотности личности как важнейшего условия устойчивого развития и отдельного человека, и общества", - отметила проректор.-0-