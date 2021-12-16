Национальный центр защиты персональных данных за месяц дал более 70 разъяснений законодательства

Источник материала: БелТА

16 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Национальный центр защиты персональных данных за месяц дал более 70 разъяснений действующего законодательства, сообщили БЕЛТА в центре.

За месяц организовано пять вебинаров, участие в которых приняли более 250 человек. Подготовлены три приказа и рекомендации по теме защиты персональных данных. Сейчас ведется работа по созданию официального сайта для обеспечения полнофункционального взаимодействия с заинтересованными. Уже создан Telegram-канал центра, на котором будет освещаться текущая деятельность уполномоченного органа по защите прав субъектов персональных данных, а также размещаться методические материалы и документы.

Национальный центр защиты персональных данных создан 15 ноября - в день вступления в силу закона "О защите персональных данных". Основная цель законодательного акта - обеспечить защиту персональных данных каждого из граждан при их обработке.-0-