Детские поликлиники перестроили работу на время повышенной заболеваемости ОРИ

Источник материала: БелТА

17 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Детские поликлиники (педиатрические отделения поликлиник) перестроили работу на время повышенной заболеваемости острыми респираторными инфекциями, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

В Брестской области, в частности, организованы дежурства медработников и администрации учреждения для перераспределения потоков пациентов и консультирования по телефону родителей. Изменены графики работы врачей с учетом дней, на которые приходится пик обращений и вызовов, пересмотрен режим работы педиатров в связи с увеличением количества вызовов на дом. В Барановичах увеличили число врачей-педиатров для дежурств в выходные дни - субботу и воскресенье. Кроме того, привлечены врачи-специалисты, врачи-интерны к приему пациентов и обслуживанию вызовов на дом.

В Витебске продлили время работы детских амбулаторно-поликлинических учреждений до 21.00, в Витебске, Новополоцке и Орше привлекли для приемов врачей педиатрических дошкольно-школьных отделений. В областном центре также помогают врачи-интерны и студенты 5-6-х курсов лечебного факультета медуниверситета.

В Гомеле и Гомельской области на период роста заболеваемости ОРИ среди детей к работе на приеме в поликлиниках также привлечены педиатры педиатрических отделений, врачи-специалисты, врачи-интерны, помощники врачей.

В Гродненской области работают дополнительные кабинеты неотложной помощи, где принимают врачи смежных специальностей. Медицинскую помощь также оказывают врачи-педиатры учреждений образования. Реорганизована работа педиатров, которые ведут активное наблюдение больных детей на дому до выздоровления.

В детской поликлинике Гродно реорганизована работа регистратуры. Запись на прием к узким специалистам ведется на приеме врача, назначившего эту консультацию, из электронного дневника врача. Пересмотрен принцип записи на повторный прием (записывает специалист на приеме). Создан кол-центр с многоканальным телефоном для записи на прием и вызова врача на дом.

Справки на посещение спортивных секций выдают по запросу. Список составляет секция с письменного согласия родителей и документы оформляются на основании проведенного диспансерного осмотра в месяц рождения. Более того, у посетителей поликлиник теперь есть возможность получить ряд медицинских документов без непосредственного присутствия ребенка (заказ выписки и справки о состоянии здоровья на сайте поликлиники).

Прием врачами-специалистами и проведение диагностических исследований (лабораторных исследований, ЭКГ) возможны в субботу. Это касается детей из Гродно и Гродненского района вне зависимости от места проживания. Открыт городской педиатрический организационно-методический кабинет. Родителей информируют о выполненных лабораторных исследованиях на SARS-CoV-2 по электронной почте или СМС.

Для работы на амбулаторном приеме привлечены врачи-интерны, помощники врача и в Минской области. При необходимости помощь оказывают врачи-педиатры педиатрических отделений, заведующие педиатрическими отделениями поликлиник, инфекционисты. Увеличены часы приема педиатров, в регистратуре работают дополнительные регистраторы и медработники для маршрутизации пациентов. Увеличен коечный фонд педиатрических отделений для оказания стационарной помощи детям - речь о больницах в Слуцке и Жодино.

В Минске работает 21 детская поликлиника и четыре отделения в составе поликлиник для взрослого населения. В осенне-зимний период в рабочие дни они открыты с 7.00 до 20.00, в субботу с 8.30 до 16.00.

В учреждениях здравоохранения Могилева и Могилевской области, которые оказывают амбулаторную медпомощь детям, также организованы дополнительные мероприятия. В частности, во всех поликлиниках региона организовано преимущественное обслуживание первичных вызовов на дому. Врачи-интерны педиатрического и общеврачебного профиля направлены для работы в детские (смешанные) поликлиники для медобслуживания детского населения, врачи-специалисты детских поликлиник и врачи общей практики смешанных поликлиник - на приемы детей в красной зоне поликлиник, а также привлекаются для обслуживания детей на дому.-0-