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Картина дня: вручение высших госнаград, сессия Совета Республики и магазин с мерчем от Президента
18.12.2021 07:03 — Новости Общества | БелТА
Источник материала: БелТА
ВЧЕРА
Картина дня. 17 декабря
Глава государства Александр Лукашенко во Дворце Независимости
Инструктор-космонавт-испытатель отряда космонавтов российской государственной корпорации "Роскосмос"
Около 60% белорусов
Сенаторы ратифицировали соглашение между Беларусью и РФ
Центральная комиссия по выборам и проведению республиканских референдумов
КОММЕНТАРИЙ: Что изменится
ИНТЕРВЬЮ:
В Минобороны
За сутки в Беларуси зарегистрированы
Стало известно,
Полонез, мазурка, полька: в Гомеле
ФОТОФАКТ:
СЕГОДНЯ
Анонсы на 18-19 декабря
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Первые елочные базары заработают 18 декабря в Беларуси.
В Литературном музее Максима Богдановича 18 декабря пройдет совместное мероприятие группы Lumiere Tales и театра кукол, света и тени "Дом солнца". Авторские композиции исполнят на кельтской арфе, панфлейте, гитаре и фортепиано.
В Гомеле в Центре инклюзивной культуры 18 декабря пройдет благотворительный концерт "Во имя добра". Развлекательная программа включает выставку-продажу, аквагрим, фотозоны, ростовые куклы и концертную программу от лучших артистов Гомеля.
В Бобруйске 18 декабря пройдет новогоднее театрализованное шествие сказочных персонажей. Перед бобруйчанами и гостями города предстанет несколько десятков Дедов Морозов и Снегурочек, а также других сказочных персонажей и символов наступающего Нового года - больших тигров и маленьких тигрят.
В оршанском Дворце культуры 18 декабря состоится II Республиканский праздник-конкурс циркового искусства "Арена-2021". В состязании примут участие 19 цирковых коллективов из всех областей и Минска, мастерство покажут более 200 человек.
Минский городской технопарк 19 декабря проведет в Минске третий форум науки и бизнеса "Инновационный шторм". Ученые, эксперты и предприниматели соберутся на площадке Dogma Hub, чтобы обсудить технологические тренды последних лет и простыми словами рассказать об их влиянии на бизнес и жизнь.
В музее "Лошицкая усадьба" - филиале Музея истории города Минска 19 декабря пройдет музыкальное мероприятие "Двенадцать месяцев. Декабрь. Новый год". На нем певица Инна Кравец исполнит старинные и современные романсы на стихи известных белорусских поэтов современности.
Минский международный Рождественский оперный форум - 2021 пройдет по 22 декабря в Большом театре Беларуси.
ЗАВТРА
Знаменательные даты
19 декабря
115 лет назад родился Брежнев Леонид Ильич, генеральный секретарь ЦК КПСС, председатель Президиума Верховного Совета СССР (1960-1964, 1977-1982), Маршал Советского Союза (1976), четырежды Герой Советского Союза (1966, 1976, 1978, 1981). В годы нахождения Брежнева на высших руководящих должностях началась политика разрядки, СССР участвовал в так называемом хельсинкском процессе, были заключены советско-американские соглашения об ограничении стратегических наступательных вооружениях. Вместе с тем в стране нарастали негативные процессы в экономике, социальной и духовной сферах жизни. При Брежневе были введены советские войска в Чехословакию (1968) и Афганистан (1979). Умер в 1982 году.
115 лет назад родился Клаус Николай Порфирьевич, композитор, дирижер, пианист. В 1926 году учился в Белорусском музыкальном техникуме, в 1934 году окончил Белорусскую консерваторию. С 1928 года дирижер театров Еврейского передвижного, Центрального совета профессиональных союзов Беларуси, БГТ-3, Белорусской студии оперы и балета и др. С 1938 года дирижер, в 1939-1941 годах главный дирижер симфонического оркестра Всебелорусского радиокомитета. С 1941 года (по договоренности с Минским подпольем) дирижер Менского белорусского театра. С 1947 года концертмейстер Белорусской филармонии, дирижер Бобруйского театра музыкальной комедии, Минского областного Дома народного творчества. В 1948 году репрессирован, выслан в Коми АССР. Реабилитирован. С 1966 года жил в Калуге (Россия). Под его музыкальным руководством в Беларуси поставлены радиоварианты опер "Капитанская дочь", "Демон", "Фауст", "Спящая царевна" и др. Автор детских опер "Соловей", "Кот в сапогах", романсов, инструментальных произведений. Умер в 2001 году.
100 лет назад родился Полянков Николай Степанович, белорусский художник. В 1938-1941 годах учился в Витебском художественном училище, в 1949 году окончил Ростовское художественное училище. Его работы характеризуются насыщенностью колорита, живописностью образного решения. Среди произведений: тематические картины "Березовый сок", "Фронтовой сон", пейзажи "Осень на Припяти", "Ранний снег" и др. Умер в 2005 году.
20 декабря
В Республике Беларусь - День сотрудника органов государственной безопасности.
Международный день солидарности людей.
110 лет назад родился Амитон Александр Наумович, скрипач, педагог, заслуженный артист Беларуси (1940), профессор (1947). В 1935 году окончил Московскую консерваторию. В 1937-1951 годах преподавал в Белорусской консерватории. Выступал как солист и ансамблист, имел в репертуаре и произведения белорусских композиторов. Лауреат Всесоюзного конкурса скрипачей, виолончелистов и пианистов (1937-1938). После 1951 года работал в Грузии и России. Умер в 1969 году.
75 лет назад родился Сергачев Сергей Алексеевич, белорусский архитектор, доктор архитектуры (2008), профессор (2009). В 1969 году окончил БПИ. Работал в институте "Минскпроект", БелНИИгипросельстрое, Министерстве культуры Беларуси. В 1977-1983 годах руководитель рабочей группы по созданию Белорусского государственного музея народной архитектуры и быта. Один из создателей музейного комплекса "Дудутки". Исследует историю народной архитектуры Беларуси, проблемы сохранения историко-культурного наследия, развития традиций в современной архитектуре. Автор ряда проектов реставрации памятников архитектуры.
70 лет назад родился Гром Владимир Николаевич, деятель любительского искусства, заслуженный работник культуры Беларуси (1986). В 1986 году окончил Минский институт культуры. С 1982 года организатор и художественный руководитель фольклорного ансамбля "Крупицкие музыки". Записывал и обрабатывал мелодии народных песен и найгрышей, собирал и изготавливал народные музыкальные инструменты. Один из авторов книги "Школа игры на белорусских народных духовых инструментах". Умер в 2008 году.
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ВЧЕРА Картина дня. 17 декабря Глава государства Александр Лукашенко во Дворце Независимости вручил семьям погибших героев высшие награды...
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