Картина дня: вручение высших госнаград, сессия Совета Республики и магазин с мерчем от Президента

Источник материала: БелТА

ВЧЕРА

Картина дня. 17 декабря

Глава государства Александр Лукашенко во Дворце Независимости вручил семьям погибших героев высшие награды Беларуси. Прожив очень короткую жизнь, погибшие при исполнении воинского долга летчики Андрей Ничипорчик и Никита Куконенко и сотрудник КГБ Дмитрий Федосюк оставили ярчайший след в истории Беларуси , заявил Президент.





Инструктор-космонавт-испытатель отряда космонавтов российской государственной корпорации "Роскосмос" Олег Новицкий награжден орденом Дружбы народов . Соответствующий указ подписал Президент Беларуси Александр Лукашенко.

Около 60% белорусов доверяют госслужащим и местным органам власти . Такие данные социологического исследования "Беларусь. Мнение о будущем" привел руководитель Аналитического центра EcooM Сергей Мусиенко. Более 50% белорусов положительно относятся к проведению референдума по изменению Конституции. Основным источником получения информации о происходящих в стране событиях белорусы назвали республиканское телевидение и интернет-СМИ. Более 44% белорусов считают, что за прошедший год улучшилась обороноспособность страны .

Мир и спокойствие в Беларуси зависят от каждого из нас, заявила председатель Совета Республики Наталья Кочанова на заседании шестой сессии Совета Республики Национального собрания седьмого созыва.

Сенаторы ратифицировали соглашение между Беларусью и РФ о перевалке нефтепродуктов через российские порты. Сенаторы приняли к сведению декрет Президента об иностранной безвозмездной помощи. Совет Республики дал согласие на назначение Игоря Карпенко председателем ЦИК. Леонид Заяц избран заместителем председателя Совета Республики.

Центральная комиссия по выборам и проведению республиканских референдумов провела первое заседание в обновленном составе. Елена Балдовская избрана секретарем Центризбиркома .





КОММЕНТАРИЙ: Что изменится в использовании семейного капитала с 1 января 2022 года

ИНТЕРВЬЮ: НАН об исследовательском реакторе и применении ядерных технологий в медицине и промышленности

В Минобороны прошли встречи с военными атташе по поводу напряженности на госгранице.

Польский военнослужащий попросил политического убежища в Беларуси, сообщили в Государственном пограничном комитете. В эфире телеканала "Беларусь 1" он рассказал о причинах своего поступка .

Очередной эвакуационный рейс вылетел из Минска в Ирак.

За сутки в Беларуси зарегистрированы 1644 пациента с COVID-19 , выписаны 1828.

Белорусские здравницы на новогодние праздники будут заполнены максимально, насколько это допустимо в условиях COVID-19. Подавляющее большинство забронировавших путевки - граждане России. Об этом сообщил директор Республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения Геннадий Болбатовский. В белорусских здравницах за год пройдут лечение более 50 тыс. переболевших COVID-19 . Более 58 тыс. детей посетят оздоровительные лагеря на зимних каникулах.

Стало известно, где откроется первый магазин с мерчем от Президента Беларуси Александра Лукашенко.

Полонез, мазурка, полька: в Гомеле прошел кадетский бал .

ФОТОФАКТ: Резиденция придвинского Деда Мороза открылась в Витебском районе

Новогодний праздник в поместье Деда Мороза собрал 250 детей со всей Брестской области.





СЕГОДНЯ

Анонсы на 18-19 декабря

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Первые елочные базары заработают 18 декабря в Беларуси.

В Литературном музее Максима Богдановича 18 декабря пройдет совместное мероприятие группы Lumiere Tales и театра кукол, света и тени "Дом солнца". Авторские композиции исполнят на кельтской арфе, панфлейте, гитаре и фортепиано.

В Гомеле в Центре инклюзивной культуры 18 декабря пройдет благотворительный концерт "Во имя добра". Развлекательная программа включает выставку-продажу, аквагрим, фотозоны, ростовые куклы и концертную программу от лучших артистов Гомеля.

В Бобруйске 18 декабря пройдет новогоднее театрализованное шествие сказочных персонажей. Перед бобруйчанами и гостями города предстанет несколько десятков Дедов Морозов и Снегурочек, а также других сказочных персонажей и символов наступающего Нового года - больших тигров и маленьких тигрят.

В оршанском Дворце культуры 18 декабря состоится II Республиканский праздник-конкурс циркового искусства "Арена-2021". В состязании примут участие 19 цирковых коллективов из всех областей и Минска, мастерство покажут более 200 человек.

Минский городской технопарк 19 декабря проведет в Минске третий форум науки и бизнеса "Инновационный шторм". Ученые, эксперты и предприниматели соберутся на площадке Dogma Hub, чтобы обсудить технологические тренды последних лет и простыми словами рассказать об их влиянии на бизнес и жизнь.

В музее "Лошицкая усадьба" - филиале Музея истории города Минска 19 декабря пройдет музыкальное мероприятие "Двенадцать месяцев. Декабрь. Новый год". На нем певица Инна Кравец исполнит старинные и современные романсы на стихи известных белорусских поэтов современности.

Минский международный Рождественский оперный форум - 2021 пройдет по 22 декабря в Большом театре Беларуси.

ЗАВТРА

Знаменательные даты

19 декабря

115 лет назад родился Брежнев Леонид Ильич, генеральный секретарь ЦК КПСС, председатель Президиума Верховного Совета СССР (1960-1964, 1977-1982), Маршал Советского Союза (1976), четырежды Герой Советского Союза (1966, 1976, 1978, 1981). В годы нахождения Брежнева на высших руководящих должностях началась политика разрядки, СССР участвовал в так называемом хельсинкском процессе, были заключены советско-американские соглашения об ограничении стратегических наступательных вооружениях. Вместе с тем в стране нарастали негативные процессы в экономике, социальной и духовной сферах жизни. При Брежневе были введены советские войска в Чехословакию (1968) и Афганистан (1979). Умер в 1982 году.

115 лет назад родился Клаус Николай Порфирьевич, композитор, дирижер, пианист. В 1926 году учился в Белорусском музыкальном техникуме, в 1934 году окончил Белорусскую консерваторию. С 1928 года дирижер театров Еврейского передвижного, Центрального совета профессиональных союзов Беларуси, БГТ-3, Белорусской студии оперы и балета и др. С 1938 года дирижер, в 1939-1941 годах главный дирижер симфонического оркестра Всебелорусского радиокомитета. С 1941 года (по договоренности с Минским подпольем) дирижер Менского белорусского театра. С 1947 года концертмейстер Белорусской филармонии, дирижер Бобруйского театра музыкальной комедии, Минского областного Дома народного творчества. В 1948 году репрессирован, выслан в Коми АССР. Реабилитирован. С 1966 года жил в Калуге (Россия). Под его музыкальным руководством в Беларуси поставлены радиоварианты опер "Капитанская дочь", "Демон", "Фауст", "Спящая царевна" и др. Автор детских опер "Соловей", "Кот в сапогах", романсов, инструментальных произведений. Умер в 2001 году.

100 лет назад родился Полянков Николай Степанович, белорусский художник. В 1938-1941 годах учился в Витебском художественном училище, в 1949 году окончил Ростовское художественное училище. Его работы характеризуются насыщенностью колорита, живописностью образного решения. Среди произведений: тематические картины "Березовый сок", "Фронтовой сон", пейзажи "Осень на Припяти", "Ранний снег" и др. Умер в 2005 году.

20 декабря

В Республике Беларусь - День сотрудника органов государственной безопасности.

Международный день солидарности людей.

110 лет назад родился Амитон Александр Наумович, скрипач, педагог, заслуженный артист Беларуси (1940), профессор (1947). В 1935 году окончил Московскую консерваторию. В 1937-1951 годах преподавал в Белорусской консерватории. Выступал как солист и ансамблист, имел в репертуаре и произведения белорусских композиторов. Лауреат Всесоюзного конкурса скрипачей, виолончелистов и пианистов (1937-1938). После 1951 года работал в Грузии и России. Умер в 1969 году.

75 лет назад родился Сергачев Сергей Алексеевич, белорусский архитектор, доктор архитектуры (2008), профессор (2009). В 1969 году окончил БПИ. Работал в институте "Минскпроект", БелНИИгипросельстрое, Министерстве культуры Беларуси. В 1977-1983 годах руководитель рабочей группы по созданию Белорусского государственного музея народной архитектуры и быта. Один из создателей музейного комплекса "Дудутки". Исследует историю народной архитектуры Беларуси, проблемы сохранения историко-культурного наследия, развития традиций в современной архитектуре. Автор ряда проектов реставрации памятников архитектуры.

70 лет назад родился Гром Владимир Николаевич, деятель любительского искусства, заслуженный работник культуры Беларуси (1986). В 1986 году окончил Минский институт культуры. С 1982 года организатор и художественный руководитель фольклорного ансамбля "Крупицкие музыки". Записывал и обрабатывал мелодии народных песен и найгрышей, собирал и изготавливал народные музыкальные инструменты. Один из авторов книги "Школа игры на белорусских народных духовых инструментах". Умер в 2008 году.

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