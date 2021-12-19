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Луцкий: Президент дал поручение провести оценку действий компании А1 и принять самые жесткие меры

19.12.2021 13:09 — Новости Общества | БелТА  
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Источник материала: БелТА

19 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси дал поручение провести оценку действий компании А1 и принять самые жесткие меры. Об этом рассказал газете "СБ. Беларусь сегодня" заместитель главы Администрации Президента Игорь Луцкий, сообщает БЕЛТА.

"Телекоммуникационный и контент-провайдер А1, работающий на территории Беларуси, в некотором смысле "сливал" не тот контент и не туда. Это нарушает любые моральные, этические и юридические нормы и правила. В этой связи Президентом Республики Беларусь дано поручение провести оценку действий компании", - сообщил Игорь Луцкий.

Как он отметил, по поручению главы государства будут приняты самые жесткие меры. Необходимо разобраться, что происходит в компании и впредь не допускать подобных проступков, добавил заместитель главы Администрации.

"Это не будет позволено ни одной компании. Как зарубежной, так и любой белорусской. Нельзя таким образом работать на территории нашей страны. А1 - международная компания, и что бы там не говорили, что они работают по правилам, в компании все перечеркнуто наглым образом", - подчеркнул Игорь Луцкий.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Как отметил Игорь Луцкий, по поручению главы государства будут приняты самые жесткие меры. Необходимо разобраться, что происходит в компании и впредь не допускать...
 
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