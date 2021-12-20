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Пресс-конференция о развитии энергетической отрасли Беларуси пройдет сегодня в БЕЛТА

20.12.2021 07:09 — Новости Общества | БелТА  
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Источник материала: БелТА

20 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пресс-конференция "Ключевые направления развития энергетической отрасли Беларуси" состоится сегодня в 11.00 в пресс-центре БЕЛТА.

Одна из основных отраслей экономики и ее важнейшая структурная составляющая - энергетика. Развитие отрасли определяется концепцией энергетической безопасности и повышения энергетической независимости страны. Принятые государственные программы по развитию альтернативных источников атомной и возобновляемой энергии, повышению эффективности использования топливно-энергетических ресурсов обеспечивают выполнение поставленных перед отраслью задач.

О ключевых направлениях развития энергетической отрасли накануне Дня энергетика, который отмечается 22 декабря, расскажут эксперты:

Виктор Каранкевич - министр энергетики;

Павел Дрозд - генеральный директор ГПО "Белэнерго";

Алексей Кушнаренко - генеральный директор ГПО "Белтопгаз";

Александр Озерец - генеральный директор ГУ "Государственный энергетический и газовый надзор".

Аккредитация СМИ по телефонам: (017) 350-44-47, (044) 583-84-04, электронной почте: pressuser@belta.by и на сайте БЕЛТА www.belta.by. Электронные заявки действительны только после получения подтверждения пресс-центра. Адрес пресс-центра БЕЛТА: г.Минск, ул.Энгельса, 30-303.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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О ключевых направлениях развития энергетической отрасли накануне Дня энергетика, который отмечается 22 декабря, расскажут эксперты.
 
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