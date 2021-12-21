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Картина дня: Президент о переменах в структуре МИДа, развитие энергоотрасли и самый красивый гол
21.12.2021 07:03 — Новости Общества | БелТА
Источник материала: БелТА
ВЧЕРА
Картина дня. 20 декабря
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Национальный пресс-центр проведет пресс-конференцию "Организация досуга для детей и молодежи во время новогодних праздников и зимних каникул". Начало в 11.00.
Благотворительный показ новогодней интерактивной программы "Партизанский Новый год" для детей с ограниченными возможностями и детей-сирот пройдет в Белорусском государственном музее истории Великой Отечественной войны. Организаторы подготовили насыщенную программу: детей ждут встречи со сказочными персонажами, игровые задания и боевая миссия по спасению Деда Мороза. Участники мероприятия узнают, как отмечали Новый год в военное время и какие подарки готовили ребятам в партизанском лагере.
Минский международный Рождественский оперный форум - 2021 пройдет по 22 декабря в Большом театре Беларуси.
ЗАВТРА
Знаменательные даты 22 декабря
В Республике Беларусь - День энергетика.
75 лет назад родился Богин Владимир Георгиевич, российский актер театра и кино, народный артист Российской Федерации (2001). Лауреат Государственной премии СССР (1986). Снимался в фильмах "Былое и думы", "Таланты и поклонники", "Хождение по мукам", "Отцы и дети" и др. Умер в 2017 году.
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ВЧЕРА Картина дня. 20 декабря Президенту Беларуси Александру Лукашенко представлены предложения по пересмотру структуры и численности...
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