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До -23°С ожидается в Беларуси 22 декабря
21.12.2021 12:21 — Новости Общества | БелТА
Источник материала: БелТА
21 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. До 23 градусов мороза ожидается в Беларуси 22 декабря, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
В среду будет облачно с прояснениями. Местами пройдет небольшой снег. На отдельных участках дорог ожидается гололедица. Ветер прогнозируется северо-западный 4-9 м/с.
Температура воздуха ночью составит 11-17 градусов мороза, при прояснениях - минус 18-23, по юго-западу - минус 8-10. Днем от минус 5 по западу до 12 градусов мороза по востоку.-0-
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Температура воздуха ночью составит 11-17 градусов мороза, при прояснениях - минус 18-23, по юго-западу - минус 8-10. Днем от минус 5 по западу до 12 градусов мороза по востоку.
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