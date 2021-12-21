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До -23°С ожидается в Беларуси 22 декабря

21.12.2021 12:21 — Новости Общества | БелТА  
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Источник материала: БелТА

21 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. До 23 градусов мороза ожидается в Беларуси 22 декабря, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В среду будет облачно с прояснениями. Местами пройдет небольшой снег. На отдельных участках дорог ожидается гололедица. Ветер прогнозируется северо-западный 4-9 м/с.

Температура воздуха ночью составит 11-17 градусов мороза, при прояснениях - минус 18-23, по юго-западу - минус 8-10. Днем от минус 5 по западу до 12 градусов мороза по востоку.-0-

Прогноз погоды на неделю в разных городах Беларуси смотрите здесь

 
Теги: Минск
 
 
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Температура воздуха ночью составит 11-17 градусов мороза, при прояснениях - минус 18-23, по юго-западу - минус 8-10. Днем от минус 5 по западу до 12 градусов мороза по востоку.
 
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