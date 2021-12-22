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Картина дня: кадровые решения Президента, вручение ордена космонавту Новицкому и где отдохнуть зимой
22.12.2021 07:03 — Новости Общества | БелТА
Источник материала: БелТА
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Знаменательные даты 23 декабря
130 лет назад родился Шмырев Минай Филиппович (партизан. псевд. Батька Минай) (д.Пунище Витебского р-на), один из организаторов и руководителей партизанского движения на территории Витебской области в годы Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза (1944). Участник 1-й мировой и гражданской войн, боев против войск Краснова, Корнилова, Юденича. Организатор первого партизанского отряда в Витебской губернии. С 1921 года командир отряда по борьбе с бандитизмом на Витебщине. В июле 1941 года в Суражском районе организовал и возглавил партизанский отряд, который вошел в состав 1-й Белорусской партизанской бригады. После войны был на хозяйственной работе в Витебске. Умер в 1964 году. Его именем названы улица, парк, средняя школа в Витебском районе. В Витебске установлен бюст и создан мемориальный музей.
90 лет назад родился Дуров Лев Константинович, российский актер театра и кино, артист Московского драматического театра на Малой Бронной, народный артист СССР (1990). Снялся в кино- и телефильмах "Отелло", "34-й скорый", "Семнадцать мгновений весны", "Вся королевская рать" и др. Поставил спектакли "Обвинительное заключение", "Жестокие игры", "Полонез Огинского", "Дорога в Нью-Йорк" и др. Умер в 2015 году.
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Картина дня: кадровые решения Президента, вручение ордена космонавту Новицкому и где отдохнуть зимой
ВЧЕРА Картина дня. 21 декабря Президент Беларуси Александр Лукашенко назначил новых министра и губернатора. Президент назначил Алексея...
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