Картина дня: кадровые решения Президента, вручение ордена космонавту Новицкому и где отдохнуть зимой

Источник материала: БелТА

ВЧЕРА

Картина дня. 21 декабря

Президент Беларуси Александр Лукашенко назначил новых министра и губернатора . Президент назначил Алексея Богданова министром антимонопольного регулирования и торговли. Иван Крупко назначен председателем Гомельского областного исполнительного комитета. Сергей Шлычков назначен председателем Государственного комитета по науке и технологиям. Президент назначил Станислава Наркевича заместителем председателя Комитета государственного контроля.





Президент Беларуси Александр Лукашенко перед новым главой МАРТ Алексеем Богдановым ставит задачу активнее использовать антимонопольные рычаги для влияния на сферу ценообразования. В Гомельской области предстоит провести серьезную работу по формированию кадрового потенциала , заявил Президент. Александр Лукашенко перед новым руководителем Государственного комитета по науке и технологиям Сергеем Шлычковым ставит задачу повысить отдачу в работе ведомства и этого направления в целом.

Президент Беларуси Александр Лукашенко во Дворце Независимости вручил летчику-космонавту Олегу Новицкому орден Дружбы народов. Олег Новицкий после встречи с Президентом поделился впечатлениями и рассказал о сути состоявшейся беседы.





Председатель Совета Республики Наталья Кочанова оценила реализацию инновационно-производственного "NeoПарка" , который разместится на производственных территориях холдинга "Горизонт".

Депутаты на заседании шестой сессии Палаты представителей Национального собрания Беларуси седьмого созыва приняли во втором чтении законопроект "О республиканском бюджете на 2022 год". Депутаты приняли во втором чтении законопроект о государственной инновационной политике . Депутаты приняли в двух чтениях законопроект об изменении кодексов . Депутаты поддержали изменения в законы о профилактике правонарушений . Депутаты поддержали изменения в Кодекс об образовании . Депутаты приняли во втором чтении законопроект об охране окружающей среды и природопользовании.





Следственный комитет разбирается в обстоятельствах нападения на белорусских дипломатов в Лондоне, сообщили в СК.

Цифровая трансформация , зеленая энергия и развитие инфраструктуры: РУП "Гродноэнерго" о настоящем и планах на будущее.

КОММЕНТАРИЙ: Где белорусы могут отдохнуть этой зимой





"Белавиа" возглавила рейтинг самых пунктуальных авиакомпаний в аэропорту Шереметьево среди европейских перевозчиков с количеством пассажирских рейсов более 500 в год, сообщили в пресс-службе белорусского авиаперевозчика.

У Национального аэропорта Минск есть все возможности и ресурсы для преодоления временных трудностей. Об этом сказал начальник производства аэропорта Василий Корнев на встрече руководства авиапредприятия с представителями авиакомпаний-партнеров, организаций, связанных с наземным обслуживанием воздушных судов, пассажиров и грузов, а также взаимодействующих смежных структур.

Минздрав Беларуси разрешил вакцинацию детей против COVID-19.

За сутки в Беларуси зарегистрированы 832 пациента с COVID-19 , выписаны 769.





РЕПОРТАЖ: В память о "Славном" : реконструкцию мемориала на болоте начали в Кличевском районе

Места массовых зимовок летучих мышей в Беловежской пуще возьмут под охрану.

СЕГОДНЯ

Анонсы на 22 декабря

Полную версию анонсов можно получать, оформив подписку на ежедневные "АНОНСЫ БЕЛТА" и еженедельные "АНОНСЫ БЕЛТА". По вопросам подписки обращайтесь по тел./факс: (017) 327-78-77, e-mail: reklama@belta.by, а также в отдел информационно-справочного обеспечения Главного выпуска по тел. (017) 327-24-87.

Национальный пресс-центр проведет пресс-конференцию "Подготовка города Минска к празднованию Рождества и Нового года". Начало в 11.00.

В пресс-центре Дома прессы состоится пресс-конференция на тему "Создание благоприятных условий труда для работников с семейными обязанностями. Реализация концепции "Компания, дружественная родителям". Начало в 11.00.

Гомельский дворцово-парковый ансамбль презентует археологические находки. Лекция-презентация состоится в Белой гостиной дворца Румянцевых и Паскевичей.

В Брестской области в Коссовском дворце пройдет третий новогодний бал для талантливых молодых людей.

ЗАВТРА

Знаменательные даты 23 декабря

130 лет назад родился Шмырев Минай Филиппович (партизан. псевд. Батька Минай) (д.Пунище Витебского р-на), один из организаторов и руководителей партизанского движения на территории Витебской области в годы Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза (1944). Участник 1-й мировой и гражданской войн, боев против войск Краснова, Корнилова, Юденича. Организатор первого партизанского отряда в Витебской губернии. С 1921 года командир отряда по борьбе с бандитизмом на Витебщине. В июле 1941 года в Суражском районе организовал и возглавил партизанский отряд, который вошел в состав 1-й Белорусской партизанской бригады. После войны был на хозяйственной работе в Витебске. Умер в 1964 году. Его именем названы улица, парк, средняя школа в Витебском районе. В Витебске установлен бюст и создан мемориальный музей.

90 лет назад родился Дуров Лев Константинович, российский актер театра и кино, артист Московского драматического театра на Малой Бронной, народный артист СССР (1990). Снялся в кино- и телефильмах "Отелло", "34-й скорый", "Семнадцать мгновений весны", "Вся королевская рать" и др. Поставил спектакли "Обвинительное заключение", "Жестокие игры", "Полонез Огинского", "Дорога в Нью-Йорк" и др. Умер в 2015 году.

***По вопросу подписки на полные общие и тематические подборки новостной и аналитической информации о Беларуси и мире можно обращаться в службу подписки БЕЛТА по тел./факс: (017) 327-78-77, e-mail: reklama@belta.by, а также в отдел ИСО Главного выпуска по тел. (017) 327-24-87.

БЕЛТА.-0-