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Картина дня: встреча с активом Гомельской области, закрытие сессии парламента и День энергетика
23.12.2021 07:01 — Новости Общества | БелТА
Источник материала: БелТА
ВЧЕРА
Картина дня. 22 декабря
Президент Беларуси
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Президент Беларуси Александр Лукашенко на встрече с активом Гомельской области рассказал о задержании семи человек
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Национальный пресс-центр проведет пресс-конференцию "Об обеспечении общественной безопасности и предупреждении чрезвычайных ситуаций в период проведения рождественских и новогодних праздников, а также в период зимних каникул". Начало в 11.00.
В пресс-центре Дома прессы состоится пресс-конференция на тему "Организация занятости детей и подростков в период зимних каникул. Профилактика противоправного поведения несовершеннолетних". Начало в 11.00.
В пресс-центре Дома прессы состоится пресс-конференция на тему "Роль молодежных общественных объединений в реализации государственной политики страны". Начало в 15.00.
В БГУ в кабинете-музее филологического факультета заработает экспозиция "Рождественские ангелы". Публике покажут 70 экспонатов, изготовленных из фарфора, керамики, дерева, воска и других материалов. Кроме того, коллекцию дополнят фигурки ангелов, созданные студентами и представителями Союза женщин БГУ.
В Центральном детском парке им. М.Горького состоится открытие Домика Деда Мороза. Планируется новогоднее представление с песнями, играми, праздничными огнями и хороводами вокруг елки.
ЗАВТРА
Знаменательные даты 24 декабря
215 лет назад родился Бусырский Александр Сергеевич, белорусский архитектор. Представитель классицизма. В 1830 году окончил Петербургскую АХ. В 1833-1837 годах могилевский губернский архитектор. По его проектам в Могилеве построены флигель военного госпиталя, уездное и приходское училища. Умер после 1845 году.
75 лет назад родился Филатов Леонид Алексеевич, российский актер, драматург и кинорежиссер, народный артист России (1996). Много лет играл на сцене Московского театра драмы и комедии на Таганке, с 1993 года в театре "Содружество актеров Таганки". Автор книг, переводов, литературных пародий, кинопьес. Автор и ведущий телепрограммы "Чтобы помнили...". Лауреат Государственной премии РСФСР (1995). Умер в 2003 году.
40 лет назад родился Билан Дмитрий (наст. Белан Виктор Николаевич), российский певец, первый российский исполнитель - победитель Евровидения в 2008 году.
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ВЧЕРА Картина дня. 22 декабря Президент Беларуси Александр Лукашенко провел встречу с активом Гомельской области. Глава государства...
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