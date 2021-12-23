В Беларусь из Китая доставили 1,1 млн доз вакцины против COVID-19

Источник материала: БелТА

23 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сегодня ночью на аэродром Мачулищи из Китайской Народной Республики прибыл военно-транспортный самолет с партией вакцины против COVID-19 производства корпорации "Синофарм" (Vero Cell). На борту - 1,1 млн доз препарата. Об этом БЕЛТА сообщили в Министерстве обороны.

Экипаж военно-транспортного самолета совершил полет по маршруту Мачулищи - Пекин - Мачулищи, преодолев в общей сложности около 13,5 тыс. км. Полет проходил в течение 19,5 часа с посадками для дозаправки на территории России. Военные летчики пересекли пять часовых поясов в каждую сторону.

"Это далеко не первый подобный полет в Китайскую Народную Республику и обратно. Авиабаза выполняет широкий спектр задач, в том числе в рамках международного сотрудничества", - отметили в Минобороны.

Китайский препарат зарекомендовал себя как эффективное средство против COVID-19, которое предотвращает заболевание и помогает снизить риск его тяжелого течения.-0-

















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