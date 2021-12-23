Маркевич: государство делает все возможное для счастливого детства наших ребят

Источник материала: БелТА

23 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В ходе Республиканской благотворительной акции "Наши дети" министр культуры Анатолий Маркевич посетил сегодня Вилейскую специальную общеобразовательную школу-интернат. Об этом корреспонденту БЕЛТА рассказали в пресс-службе Минкультуры.

Руководство Министерства культуры не первый год приезжает в Вилейскую школу-интернат. "Мы дружим с нашей школой более 20 лет. Каждый раз переполняют эмоции, глядя, как неподражаемые ребята от души веселятся. И мы, взрослые, максимально делаем все для того, чтобы праздник состоялся. Для нас самая большая награда - видеть улыбки на лицах ребят, их горящие глаза. Уверен, следующий год будет успешным для наших воспитанников, потому что нашим государством делается все, чтобы каждый ребенок имел свое счастливое детство, чтобы ни в коем случае у них не появлялись слезы, только если от радости", - подчеркнул Анатолий Маркевич.

Ребята поучаствовали в праздничной новогодней программе. Министр выразил благодарность сотрудникам школы-интерната и властям района за колоссальную работу, которая проводится для благополучия воспитанников. В качестве подарка учреждению преподнесен компьютер. "Поздравляю с наступающими праздниками. Хочу пожелать жителям региона крепкого здоровья и благополучия. Пусть все задумки и мечты обязательно сбываются", - сказал он.

Вилейская специальная общеобразовательная школа-интернат образована в 1980 году. Учреждение является единственным в Минской области, где воспитываются дети с особенностями психофизического развития, имеющие тяжелые нарушения речи и трудности в обучении. В настоящий момент здесь получают образование почти 130 детей в возрасте от 7 до 17 лет.

Педагогическим коллективом созданы условия для оказания коррекционной помощи учащимся, их саморазвития и готовности к жизненному и профессиональному самоопределению. Все воспитанники посещают занятия по интересам. По словам педагогов, они любят пешие, водные, велосипедные походы. Кроме того, ежегодно учреждением заливается каток. Как итог - здесь создана школьная хоккейная команда "Вілейскія шчупакі", которая принимает участие в республиканских соревнованиях среди детей и подростков по хоккею "Золотая шайба" на призы Президента Беларуси. Выпускники школы-интерната продолжают обучение в учреждениях профессионально-технического и среднего специального образования.-0-