МИД РФ призвал ЕС задуматься о последствиях санкций против Минска

Источник материала: БелТА

24 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Возможное прекращение транзита газа через Беларусь не отвечало бы ни интересам Москвы, ни Запада, но ЕС должен понимать последствия "удушения" Минска санкциями, заявил в интервью РИА Новости директор Второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук.

Ранее Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что республика может перекрыть транзит газа в Европу , если санкции Запада поставят Минск в чрезвычайное положение и не будет никакого иного выхода на это ответить. "Подобные заявления белорусского руководства должны вызывать беспокойство прежде всего в странах Западной и Центральной Европы, куда поставляется российский газ", - сказал Алексей Полищук.

Дипломат отметил, что российский газ поставляется в страны Западной и Центральной Европы по четырем направлениям: "Турецкому потоку", "Северному потоку", украинскому маршруту и через Беларусь. "Белорусский маршрут является очень важным, через него ежегодно прокачивается около 40 млрд кубометров, или 20-25% всех объемов. А это 7% потребления газа в Евросоюзе", - подчеркнул Алексей Полищук.

"Закрытие белорусского транзита не отвечало бы ни российским интересам, ни интересам западных потребителей, отразилось бы на объемах поставок и ценовых показателях, которые и без того бьют рекорды", - добавил он.

Как подчеркнул Алексей Полищук, страны Западной и Центральной Европы "продолжают душить Беларусь санкциями, подрывать ее экономику, поддерживать политэмигрантов и подстрекать белорусских граждан к беспорядкам", при этом поводы для санкций создаются искусственно.

По его словам, Россия постоянно призывает страны Запада отказаться от двойных стандартов и нелегитимных рестрикций, которые говорят о неспособности решать проблемы цивилизованным путем. Он добавил, что западные рестрикции провоцируют ответные меры, которые не менее болезненны.-0-