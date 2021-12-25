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Картина дня: новогодний бал, вручение госнаград и программа развития Минска
25.12.2021 07:09 — Новости Общества | БелТА
Источник материала: БелТА
ВЧЕРА
Картина дня. 24 декабря
Юные, но уже заслуженные представители молодого поколения
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Анонсы на 25-26 декабря
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Праздничный концерт "Музыка объединяет" с участием творческих коллективов республики пройдет 25 декабря на площадке у Дворца спорта в Минске.
В эфире телеканалов Национальной государственной телерадиокомпании 25 декабря пройдут прямые трансляции богослужений из Минска и Ватикана.
В музее "Лошицкая усадьба" - филиале Музея истории города Минска 26 декабря пройдет музыкальное мероприятие "Двенадцать месяцев. Декабрь. Новый год". Во время его певица Инна Кравец исполнит старинные и современные романсы на стихи известных белорусских поэтов современности.
В Центральном ботаническом саду НАН Беларуси пройдет по 2 января 2022 года мероприятие "Цветы под снегом, или Тайна новогодней елки".
В Верхнем городе пройдут по 2 января 2022 года представление "Новогодний космолет" и интерактивная программа "Путь к Земле".
Православный фестиваль "Радость" пройдет по 6 января 2022 года во Дворце искусств. Основной акцент программы в этом году - семья.
ЗАВТРА
Знаменательные даты
26 декабря
100 лет назад родился Тимофеев Николай Дмитриевич, российский актер театра и кино, народный артист СССР (1969). Снимался в фильмах "Секретная миссия", "Возвращение Василия Бортникова", "Юркины рассветы" и др. Умер в 1999 году.
45 лет назад родилась Провалинская-Корольчик Янина Диславовна, белорусская спортсменка (легкая атлетика; метание диска, с 1998 года толкание ядра), мастер спорта Беларуси (1995), мастер спорта Беларуси международного класса (1998), заслуженный мастер спорта Беларуси (2000). Обладательница Кубка Беларуси (1996). Лучшая легкоатлетка Беларуси (1999), лучшая спортсменка Беларуси (2001). Чемпионка XXVII Олимпийских игр (2000). Чемпионка мира (2001).
27 декабря
120 лет назад родилась Дитрих Марлен, американская киноактриса. Снялась более чем в 40 фильмах в амплуа роковых женщин. Известна как эстрадная певица. Умерла в 1992 году.
50 лет назад родился Бодров Сергей Сергеевич, российский актер, кинорежиссер, телеведущий. Исполнитель главных ролей в фильмах "Кавказский пленник", "Брат", "Стрингер", "Восток-Запад", "Брат 2" и "Медвежий поцелуй", ведущий телепрограммы "Взгляд" и проекта "Последний герой". Умер в 2002 году.
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ВЧЕРА Картина дня. 24 декабря Юные, но уже заслуженные представители молодого поколения собрались во Дворце Независимости на новогодний...
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