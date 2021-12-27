Как находить общий язык с коллегами?

Источник материала: EPAM

Слаженная и дружная команда профессионалов чаще демонстрирует отличные показатели. Да и с точки зрения межличностных взаимоотношений – с коллегами лучше дружить, кто знает, в какой момент тебе понадобиться помощь или поддержка. В то же время, не всегда в одном коллективе собираются люди с похожими убеждениями, не всегда со всеми можно найти общий язык.

Что делать, если стать частью полноценной команды тебе что-то мешает? Ведь твоя должность может требовать постоянного взаимодействия со всеми коллегами – к примеру, на вакансии Delivery Manager. Мы собрали несколько полезных рекомендаций, которые помогут завязать дружбу с коллегами или, как минимум, установить с ними доброжелательные отношения, способствующие эффективным результатам совместной работы.

Уважай чужое мнение

Стоит признать, что личные убеждения часто существенно отличаются от точки зрения коллег, и на этой почве легко возникают конфликты. Чтобы избежать такого развития событий, не нужно спорить с окружающими по любому поводу, лучше менять темы бесед на более нейтральные. В конце концов, успех в работе бизнес аналитика или QA не всегда зависит от личных убеждений, в то же время профессиональные качества сотрудников должны стоять на первом месте.

Будь вежливым

Главное качество поддержания хороших отношений с окружающими – вежливость. К примеру, как бы ни хотелось резко ответить на неприятную ремарку собеседника, лучше мягко указать на проблему, не переходя на личности. Таким образом, ты продемонстрируешь сдержанность и сможешь избежать конфликтов.

Не навязывайся

Естественно, активное общение кажется лучшим способом наладить взаимоотношения с коллегой, однако не всем по нраву такой подход. Если собеседник занят работой, не стоит отвлекать его разговорами – лучше предложи пообщаться в свободное время, когда вы оба будете в подходящем настроении.

Не влезай в чужие конфликты

Если ты новичок в компании, скорее всего, в коллективе уже сложились определенные отношения между сотрудниками – в том числе и неприязненные. Не стоит вмешиваться в ссоры коллег, которые тебя не касаются. Если ты принимаешь чью-то сторону, не зная всех обстоятельств ситуации, то у тебя точно появятся недоброжелатели.

Избегай обмана

Даже мелкая ложь может существенно испортить мнение о тебе. Вместо придумывания чего-то на ходу лучше сказать прямо, что не хочешь делиться фактами из своей жизни с коллегами. В противном случае, если ложь в какой-то момент вскроется, ты рискуешь испортить свою репутацию в коллективе.

Ищи людей со схожими интересами

Иногда общие увлечения – лучший повод сблизиться, поэтому попробуй найти единомышленников среди коллег. Начни с обсуждения интересных тем в своей группе, а если не получается – обрати внимание на сотрудников из других отделов, если удается пересекаться с ними по работе. К тому же, если ты работаешь из дома, начать беседу в чате даже проще, чем при личном общении – и, если тебя интересует удаленная вакансия для DevOps инженера, то нет смысла отказываться от дружественных отношений с коллегами.

Отстаивай свои границы

Несмотря на то, что вежливость – ценное качество, способствующее созданию положительной атмосферы в коллективе, не стоит позволять коллегам злоупотреблять дружелюбием. Если другие сотрудники начинают систематически перекладывать на тебя свои обязанности, стоит мягко пресечь такой подход. В конце концов, попытки со стороны коллег тебя использовать нельзя назвать хорошим отношением.

Будь пунктуальным и аккуратным

Цени время и труд твоих коллег – приходи на рабочее место вовремя и тщательно выполняй свои задачи, чтобы не задерживать общий рабочий процесс. Например, если ты пообещал коллегам взять на себя часть проекта, то строго придерживайся сроков.

Даже с самыми сложными коллегами можно наладить отношения – главное будь сдержанным, вежливым и не иди на конфликт. Не стоит спорить об убеждениях или вмешиваться в существующие неприязненные отношения, и, в то же время, не позволяй коллегам нарушать твои личные границы. Старайся общаться с теми сотрудниками, с которыми интересно, тогда у тебя на работе точно появится несколько близких друзей.