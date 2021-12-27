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Интересные факультеты для поступления
27.12.2021 09:56 — Новости Общества | БАА
Источник материала: БАА
Аграрные профессии - самые востребованные у абитуриентов, а зря. Сельскохозяйственные специальности будут популярны всегда, ведь люди могут спокойно жить без гаджетов, а без еды нет. Эта профессия интересная и имеет отличные перспективы в будущем. Расскажем, почему следует поступать в сельскохозяйственные учебные учреждения.
Пять причин выбрать сельскохозяйственную специальность
1. Вы никогда не будете прозябать без работы. Аграрная промышленность развивается каждый год. Конкуренция в этом направлении небольшая, так как профессия не самая популярная. Найти квалифицированного специалиста сложно, и если вы будете одним из них, то получите стабильную работу.
2. Возможность создать свой бизнес. Если вы не только хотите работать в сельском хозяйстве, а у вас есть предпринимательская жилка, то данная сфера для вас.
3. Стабильное развитие. Сельскохозяйственная отрасль растет и развивается. Профессионалы этой сферы все чаще используют новые технологии. Проводятся выставки, рассказывающие о новинках оборудования.
4. Вы никогда не заскучаете. Это не монотонная работа за компьютером в опенспейсе, ваша деятельность будет меняться в зависимости от времени года: весной засадка полей, теплиц, летом контроль за ростом урожая, осенью сбор урожая, а зимой - занятия научными исследованиями.
5. Крепкое здоровье. Основную часть времени вы будете находиться на свежем воздухе, что поможет поддерживать здоровье в норме. Научно доказано, что общение с животными снижает уровень стресса. Для любителей живой природы сельскохозяйственная специальность - отличный вариант.
Мы разобрались с общими преимуществами аграрных профессий, но какие бывают факультеты?
Кем можно стать после окончания аграрной академии?
Агроном
Специалист, занимающийся посадкой и сбором урожая, подготовкой удобрений, борьбой с вредителями.
Ихтиолог-рыболов
Занимается искусственным разведением рыб. Умеет выращивать не только рыбу, но и корм, предназначенный для нее.
Зоотехник
Ухаживает за скотом и занимается его разведением. Специалист обучает основам ветеринарии, методам заготовки кормов.
В аграрной академии можно получить и более общие специальности. Например, стать экономистом, специалистом по бухгалтерскому учету, обучиться правоведению, маркетингу и рекламе. Можно получить профессию инженера-землеустроителя, специалиста в сфере землеустройства, геодезии. Выбрать подходящий для себя факультет можно на официальном сайте https://baa.by/.
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