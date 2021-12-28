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Картина дня: обнародован проект Конституции, главная елка во Дворце Республики и вакцинация детей
28.12.2021 07:03 — Новости Общества | БелТА
Источник материала: БелТА
ВЧЕРА
Картина дня. 27 декабря
На сайте Национального правового интернет-портала
Президент Беларуси Александр Лукашенко посетил
Президенты Беларуси и Израиля
Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил
Председатель Совета Республики
В 2021-2025 годы в Минске
В Мингорисполкоме рассказали о ходе
На БелАЭС успешно завершена
ИНТЕРВЬЮ:
За сутки в Беларуси зарегистрированы
Регулярное
"Быть готовыми к внезапному появлению детей на дороге":
СЕГОДНЯ
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ЗАВТРА
Знаменательные даты 29 декабря
85 лет назад родился Шабан Евгений Петрович (д.Колодино Мядельского р-на Минской обл.), белорусский поэт, драматург. В 1958 году окончил Белорусский театрально-художественный институт. Работал помощником главного режиссера по литературной части Белорусского театра им.Я.Коласа, Белорусского театра им.Я.Купалы, на Белорусском телевидении. Автор поэтических сборников "Нарочанка", "Красные сугробы", пьес "Чехарда", "Синий снег", "Остров Елены" и др. Впервые в истории республиканского телевидения создал телеоперу "Утро". Написал сценарии телеспектаклей "Ветер с Волги", "Огненный азимут", "Блокада" и др. Умер в 1982 году.
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ВЧЕРА Картина дня. 27 декабря На сайте Национального правового интернет-портала обнародован проект изменений и дополнений Конституции...
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