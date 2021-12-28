Картина дня: обнародован проект Конституции, главная елка во Дворце Республики и вакцинация детей

Источник материала: БелТА

ВЧЕРА

Картина дня. 27 декабря

На сайте Национального правового интернет-портала обнародован проект изменений и дополнений Конституции Республики Беларусь для всенародного обсуждения.





Президент Беларуси Александр Лукашенко посетил новогодний благотворительный праздник во Дворце Республики в рамках акции "Наши дети". Каждый маленький белорус не на словах, а на деле знает , что бесконечно дорог и нужен своей стране, заявил Александр Лукашенко. Президенту преподнесли подарки от имени всех детей страны.





Президенты Беларуси и Израиля Александр Лукашенко и Ицхак Герцог провели телефонный разговор . Главы государств обсудили двухсторонние отношения Беларуси и Израиля и направления их развития, а также комплекс гуманитарных вопросов.

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил коллектив Института национальной безопасности с 75-летием образования этого учреждения.

Председатель Совета Республики Наталья Кочанова поздравила воспитанников центра коррекционно-развивающего обучения и реабилитации (ЦКРОиР) Полоцкого района с наступающими праздниками и вручила руководителю учреждения образования сертификат на телевизор.





В 2021-2025 годы в Минске должно строиться по 600 тыс. кв.м жилья ежегодно , в том числе с наращиванием объемов возведения домов с господдержкой - со 124 тыс. кв.м до 165 тыс. кв.м. Соответствующий комплекс мероприятий госпрограммы "Строительство жилья" на пятилетку утвердили столичные депутаты.

В Мингорисполкоме рассказали о ходе строительства третьей линии метрополитена .

На БелАЭС успешно завершена загрузка ядерного топлива в реактор второго энергоблока.

Вакцинация детей против инфекции COVID-19 началась в Беларуси. Минздрав Беларуси рассказал о первом подростке , прошедшем вакцинацию против COVID-19.





ИНТЕРВЬЮ: Дети все чаще болеют COVID-19 . Может, вакцинироваться?

За сутки в Беларуси зарегистрированы 642 пациента с COVID-19 , выписаны 493.

Регулярное сообщение электропоездов связало Калинковичи, Светлогорск и Жлобин.





"Быть готовыми к внезапному появлению детей на дороге": ГАИ напоминает о безопасности во время каникул.

Оттепель ожидается в Беларуси на Новый год , сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

СЕГОДНЯ

Анонсы на 28 декабря

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В Санкт-Петербурге состоится неформальная встреча глав государств - участников СНГ.

В пресс-центре Дома прессы состоится пресс-конференция на тему "Профилактика и лечение гастроэнтерологических заболеваний в Беларуси". Начало в 11.00.

В Национальном пресс-центре пройдет онлайн-видеобрифинг "Экологические проблемы современности. Актуальные вопросы мониторинга охраны окружающей среды и изменения климата". Начало в 12.00.

В пресс-центре Дома прессы состоится пресс-конференция на тему "Деятельность Российско-Белорусского союза молодежи: итоги работы 2021 года и планы на 2022 год". Начало в 15.00.

ЗАВТРА

Знаменательные даты 29 декабря

85 лет назад родился Шабан Евгений Петрович (д.Колодино Мядельского р-на Минской обл.), белорусский поэт, драматург. В 1958 году окончил Белорусский театрально-художественный институт. Работал помощником главного режиссера по литературной части Белорусского театра им.Я.Коласа, Белорусского театра им.Я.Купалы, на Белорусском телевидении. Автор поэтических сборников "Нарочанка", "Красные сугробы", пьес "Чехарда", "Синий снег", "Остров Елены" и др. Впервые в истории республиканского телевидения создал телеоперу "Утро". Написал сценарии телеспектаклей "Ветер с Волги", "Огненный азимут", "Блокада" и др. Умер в 1982 году.

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