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Картина дня: неформальный саммит СНГ, лауреаты премий НАН и пионерская елка

29.12.2021 07:03 — Новости Общества | БелТА  
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Источник материала: БелТА

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Картина дня. 28 декабря

Президент Беларуси Александр Лукашенко в Санкт-Петербурге принял участие в неформальной встрече глав государств - участников СНГ. Президент поставил вопрос о прогнозе развития ситуации с COVID-19. Александр Лукашенко отметил, что для глав государств важно понимать, как будет развиваться ситуация с пандемией в будущем.

Картина дня: неформальный саммит СНГ, лауреаты премий НАН и пионерская елка

Государственных наград и Благодарности Президента Беларуси удостоены 57 представителей различных сфер деятельности. Торжественная церемония награждения с участием главы Администрации Президента Игоря Сергеенко состоялась во Дворце Республики.

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Брестская область по своим показателям выходит на одно из первых мест в республике. Об этом заявил на совместном с сессией областного Совета депутатов заседании облисполкома министр экономики Александр Червяков.

У границы с Беларусью в настоящее время сосредоточено до 15 тыс. польских военнослужащих, заявил начальник Департамента международного военного сотрудничества - помощник министр обороны по вопросам международного военного сотрудничества Олег Воинов. Мы видим острую необходимость соблюдения договоренностей в сфере контроля над вооружениями, заявил Олег Воинов. Военно-политическая обстановка у границ Беларуси приобретает все более напряженный характер. Западные соседи не желают обсуждать проблемы за столом переговоров.

Картина дня: неформальный саммит СНГ, лауреаты премий НАН и пионерская елка

Совмин утвердил план национальных выставок Беларуси за рубежом на 2022 год.

Президиум Национальной академии наук Беларуси подвел итоги конкурса на соискание премий НАН 2021 года, сообщили в пресс-службе Академии наук. Президиум Национальной академии наук Беларуси также подвел итоги конкурса на соискание премий для молодых ученых НАН Беларуси 2021 года: лауреатами стали шесть человек.

За сутки в Беларуси зарегистрирован 501 пациент с COVID-19, выписаны 423.

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Торжественное открытие 6-й центральной районной клинической поликлиники Ленинского района после длительного капремонта состоялось в столице. Коллектив и горожан с этим событием поздравил в том числе председатель Мингорисполкома Владимир Кухарев.

ФОТОФАКТ: Всебелорусскую пионерскую елку организовали в Минске

Картина дня: неформальный саммит СНГ, лауреаты премий НАН и пионерская елка

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170 лет назад родился Кэндлер Аса Григгс, американский предприниматель и филантроп, основатель компании "Кока-Кола" (1890). Умер в 1929 году.

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Теги: Минск
 
 
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ВЧЕРА Картина дня. 28 декабря Президент Беларуси Александр Лукашенко в Санкт-Петербурге принял участие в неформальной встрече глав...
 
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