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Картина дня: неформальный саммит СНГ, лауреаты премий НАН и пионерская елка
29.12.2021 07:03 — Новости Общества | БелТА
Источник материала: БелТА
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Обсуждение проекта изменений и дополнений в Конституцию пройдет в Белорусском государственном университете. Коллегиальная дискуссия запланирована с онлайн-подключением и участием руководства, деканов, директоров институтов, заведующих кафедрами. Всего заявлено участие около 250 сотрудников БГУ.
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Знаменательные даты 30 декабря
170 лет назад родился Кэндлер Аса Григгс, американский предприниматель и филантроп, основатель компании "Кока-Кола" (1890). Умер в 1929 году.
115 лет назад родился Хатри Юлиус (1906-2000), немецкий авиаконструктор, создатель первого в мире самолета с ракетным двигателем. Умер в 2000 году.
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ВЧЕРА Картина дня. 28 декабря Президент Беларуси Александр Лукашенко в Санкт-Петербурге принял участие в неформальной встрече глав...
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