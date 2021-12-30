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В Беларуси в январе разрешат охоту на оленя и лося

30.12.2021 07:11 — Новости Общества | БелТА  
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Источник материала: БелТА

30 декабря, Витебск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси с 1 января 2022 года открывается охота на оленя благородного (взрослые самцы, селекционные животные любого пола и возраста, сеголетки) и лося (сеголетки). Продлится она по 31 января, сообщил БЕЛТА заместитель начальника инспекции - начальник отдела государственного контроля Витебской областной инспекции охраны животного и растительного мира Вячеслав Солдатов.

Охота на лося разрешена в светлое время суток, на оленя благородного в течение всех 24 часов. Способы охоты - ружейный из засады и с подхода. Для добычи можно использовать нарезное охотничье оружие с дульной энергией пули свыше 3 тыс. джоулей, гладкоствольное охотничье оружие с использованием патронов, снаряженных пулей, охотничьи луки и арбалеты.

За нарушение правил охоты предусмотрена административная ответственность в виде штрафа от 10 до 30 базовых величин с конфискацией орудий охоты или без нее и с лишением специального права.-0-

 
Теги: Витебск
 
 
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Охота на лося разрешена в светлое время суток, на оленя благородного в течение всех 24 часов. Способы охоты - ружейный из засады и с подхода.
 
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