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"Самый счастливый момент в жизни!". В канун Нового года Беларусбанк передал очередной детский дом семейного типа в Верхнедвинске

30.12.2021 09:03 — Новости Общества | БелТА  
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Источник материала: БелТА

Крупнейший банк страны продолжает реализацию проекта "Родительский дом", в рамках которого учреждение строит просторные коттеджи для семей, воспитывающих детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Нынешний дом стал уже 17-м в стране и третьим в Витебской области. Аккурат в канун Нового года в новое жилье заселилась семья Таисии Миклушонок из Верхнедвинска. Мы побывали на торжественной церемонии передачи ключей от дома и увидели счастливый и трогательный момент своими глазами.

Канун Нового года – время настоящих чудес. 29 декабря чудо постучалось в семью Таисии Миклушонок и к семерым ее деткам. Теперь у большой семьи есть просторный дом, в котором они смогут реализовать все свои заветные желания.

"Самый счастливый момент в жизни!". В канун Нового года Беларусбанк передал очередной детский дом семейного типа в Верхнедвинске

Здание возвели всего за полгода. Результат действительно поражает. Это один из самых больших коттеджей, построенных по программе "Родительский дом". Всего он насчитывает 11 комнат, в которых с комфортом могут разместиться дети. Есть все необходимое для полноценной жизни: несколько ванных комнат, просторная кухня и даже небольшой спортивный уголок для занятий физкультурой. Предусмотрен и рабочий кабинет, где школьники будут выполнять домашние задания. Член Совета Республики, председатель правления ОАО "АСБ Беларусбанк" Виктор Ананич отметил важность для банка и государства подобных социальных проектов.

– В 1998 году Президент нашей страны Александр Лукашенко утвердил программу "Дети Беларуси", идея которой заключается в том, чтобы каждый ребенок воспитывался в семье. И Беларусбанк с 2008 года в рамках благотворительного проекта "Родительский дом" вносит свой вклад в ее решение.

"Самый счастливый момент в жизни!". В канун Нового года Беларусбанк передал очередной детский дом семейного типа в Верхнедвинске

Накануне банк передал уже 17-й коттедж для детского дома семейного типа. На Витебщине он третий и самый большой. На площади свыше 300 квадратных метров расположены более десятка комнат и просторная терраса, во дворе оборудована детская площадка. В приемной семье воспитывается семеро детей: пятеро мальчиков и две девочки.

– И несмотря на то, что растить их будет только мама, уверен, мудрости, терпения, любви и заботы Таисии Александровны хватит, чтобы привить всем главные семейные ценности и воспитать настоящих граждан и патриотов своей страны. А Беларусбанк всегда будет рядом, поддержит и подставит плечо, – отметил Виктор Ананич.

Председатель правления подчеркнул, что "Родительский дом" – самая важная и ценная для банка программа.

– Благодаря тому, что мы ее приняли, уже 130 детей по всей стране нашли новые семьи. Сегодня к их числу добавилось еще семь ребят. И мы, коллектив нашего банка, этому искренне рады. Это не просто дом. Здесь рождается новая семья, детки находят тепло, уют и настоящую семейную гармонию.

К слову, Беларусбанк не просто строит дома. После заселения учреждение обязательно следит за судьбой детей.

– Мы сопровождаем эти семьи, дарим подарки, смотрим за тем, как растут детки. И видим, что они вырастают достойными гражданами нашей страны. В семье они легче адаптируются к обществу. В канун Нового года хочется поздравить все наши 17 семей, чтобы в их домах слышался детский смех, царила любовь и все были здоровыми, – сказал Виктор Ананич.

"Самый счастливый момент в жизни!". В канун Нового года Беларусбанк передал очередной детский дом семейного типа в Верхнедвинске

"Ребенок должен расти в семейной атмосфере"

Председатель Витебского областного исполнительного комитета Александр Субботин поблагодарил руководство Беларусбанка за реализацию проекта "Родительский дом".

– Сегодня действительно стало чуть светлее и появилось больше доброты. Эти дети, которые раньше ютились в небольшом доме, получили такой комфортный коттедж. Хотелось бы сказать большое спасибо маме Таисии, которая отдает ребятишкам свою любовь и энергию. Я так понимаю, что в будущем семья может стать еще больше.

"Самый счастливый момент в жизни!". В канун Нового года Беларусбанк передал очередной детский дом семейного типа в Верхнедвинске

"Самый счастливый момент в жизни!". В канун Нового года Беларусбанк передал очередной детский дом семейного типа в Верхнедвинске

С точки зрения государства это один из наиболее важных аспектов. Внимательное и доброе отношение к детям, особенно к тем, кто раньше недополучил заботы и любви, даст возможность воспитать их настоящими гражданами. Ведь именно из таких ребят, как правило, вырастают победители олимпиад, выдающиеся спортсмены и просто замечательные люди, которые пишут историю нашей страны и делают ее лучше.

Руководитель Витебщины отметил: дом получился действительно комфортным и удобным.

– Единственное, чего не хватает, так это детских рисунков и фотографий на стенах. Но, думаю, это дело буквально нескольких дней. Пускай этот дом для всех, кто здесь живет, будет уютным и светлым, – добавил Александр Субботин.

"Самый счастливый момент в жизни!". В канун Нового года Беларусбанк передал очередной детский дом семейного типа в Верхнедвинске

Также председатель облисполкома обратил внимание: в Витебской области становится все больше детских домов семейного типа. Они приходят на смену традиционным воспитательным учреждениям.

– Отдаем приоритет именно такой форме работы, ведь ребенку однозначно лучше расти в семейной атмосфере. Отрадно видеть, что и обычные жители области относятся к этой проблеме все более внимательно и чутко: берут приемных детей в свои семьи и воспитывают их. Это показывает, что мы прежде всего остаемся людьми, – отметил руководитель Витебщины.

Не просто дом – усадьба!

Конечно же, самые яркие эмоции испытали новоселы. Здесь стоит упомянуть, что до последнего момента дети не подозревали о таком замечательном подарке. Как признается мама Таисия Миклушонок, это стало одним из самых счастливых моментов в ее жизни.

"Самый счастливый момент в жизни!". В канун Нового года Беларусбанк передал очередной детский дом семейного типа в Верхнедвинске

– Я безмерно рада! Теперь у каждого ребенка будет своя комната, место для уединения. Раньше мы ютились в двух помещениях: в одном – мальчики, в другом – девочки. А теперь – простор! Это даже не дом, а целая усадьба. Есть и компьютерный кабинет, где можно сделать уроки и поиграть. Самое главное для меня, хозяйки, – это светлая и просторная кухня, где вся наша семья легко разместится.

"Самый счастливый момент в жизни!". В канун Нового года Беларусбанк передал очередной детский дом семейного типа в Верхнедвинске

Женщина работает родителем-воспитателем уже 4 года. Говорит, что работа очень трудная и ответственная, но в то же время крайне интересная.

– И важная для общества, – добавила Таисия Миклушонок. – У мамы нет выходных, трудиться нужно постоянно. Забот очень много: помочь с домашними заданиями, вылечить, накормить и, в конце концов, сходить на родительское собрание. Нужно успевать все.

Главная задача родителя-воспитателя, по ее словам, – вырастить детей добрыми, отзывчивыми и справедливыми людьми.

– Но не забываем и про бытовые вещи. Стараюсь, чтобы каждый из моих деток мог себя обслужить, помочь по дому, приготовить покушать. То есть был самостоятельным. Во взрослой жизни им это все очень пригодится, – уверена Таисия Миклушонок.

"Самый счастливый момент в жизни!". В канун Нового года Беларусбанк передал очередной детский дом семейного типа в Верхнедвинске

Один из воспитанников детского дома семейного типа Глеб Федоренко рассказал, что дом ему очень понравился.

– Он красивый, здесь много места. Я уже выбрал, где буду жить: в большой комнате вместе со своим братом. Хорошо, что рядом детский сад и школа. Спасибо за такой подарок под Новый год. Мое заветное желание – чтобы у всех людей все было хорошо. Надеюсь, оно исполнится, – сказал мальчик.

"Самый счастливый момент в жизни!". В канун Нового года Беларусбанк передал очередной детский дом семейного типа в Верхнедвинске

Впрочем, как минимум одно желание этой уникальной дружной семьи уже исполнилось.

Справка:

Проект "Беларусбанк. Родительский дом" – строительство жилых домов для семей, воспитывающих детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, оказание помощи проживающим в них семьям.

"Самый счастливый момент в жизни!". В канун Нового года Беларусбанк передал очередной детский дом семейного типа в Верхнедвинске

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Канун Нового года – время настоящих чудес. 29 декабря чудо постучалось в семью Таисии Миклушонок и к семерым ее деткам. Теперь у большой семьи есть просторный дом, в...
 
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