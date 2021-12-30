"Самый счастливый момент в жизни!". В канун Нового года Беларусбанк передал очередной детский дом семейного типа в Верхнедвинске

Источник материала: БелТА

Крупнейший банк страны продолжает реализацию проекта "Родительский дом", в рамках которого учреждение строит просторные коттеджи для семей, воспитывающих детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Нынешний дом стал уже 17-м в стране и третьим в Витебской области. Аккурат в канун Нового года в новое жилье заселилась семья Таисии Миклушонок из Верхнедвинска. Мы побывали на торжественной церемонии передачи ключей от дома и увидели счастливый и трогательный момент своими глазами.

Канун Нового года – время настоящих чудес. 29 декабря чудо постучалось в семью Таисии Миклушонок и к семерым ее деткам. Теперь у большой семьи есть просторный дом, в котором они смогут реализовать все свои заветные желания.





Здание возвели всего за полгода. Результат действительно поражает. Это один из самых больших коттеджей, построенных по программе "Родительский дом". Всего он насчитывает 11 комнат, в которых с комфортом могут разместиться дети. Есть все необходимое для полноценной жизни: несколько ванных комнат, просторная кухня и даже небольшой спортивный уголок для занятий физкультурой. Предусмотрен и рабочий кабинет, где школьники будут выполнять домашние задания. Член Совета Республики, председатель правления ОАО "АСБ Беларусбанк" Виктор Ананич отметил важность для банка и государства подобных социальных проектов.

– В 1998 году Президент нашей страны Александр Лукашенко утвердил программу "Дети Беларуси", идея которой заключается в том, чтобы каждый ребенок воспитывался в семье. И Беларусбанк с 2008 года в рамках благотворительного проекта "Родительский дом" вносит свой вклад в ее решение.





Накануне банк передал уже 17-й коттедж для детского дома семейного типа. На Витебщине он третий и самый большой. На площади свыше 300 квадратных метров расположены более десятка комнат и просторная терраса, во дворе оборудована детская площадка. В приемной семье воспитывается семеро детей: пятеро мальчиков и две девочки.

– И несмотря на то, что растить их будет только мама, уверен, мудрости, терпения, любви и заботы Таисии Александровны хватит, чтобы привить всем главные семейные ценности и воспитать настоящих граждан и патриотов своей страны. А Беларусбанк всегда будет рядом, поддержит и подставит плечо, – отметил Виктор Ананич.

Председатель правления подчеркнул, что "Родительский дом" – самая важная и ценная для банка программа.

– Благодаря тому, что мы ее приняли, уже 130 детей по всей стране нашли новые семьи. Сегодня к их числу добавилось еще семь ребят. И мы, коллектив нашего банка, этому искренне рады. Это не просто дом. Здесь рождается новая семья, детки находят тепло, уют и настоящую семейную гармонию.

К слову, Беларусбанк не просто строит дома. После заселения учреждение обязательно следит за судьбой детей.

– Мы сопровождаем эти семьи, дарим подарки, смотрим за тем, как растут детки. И видим, что они вырастают достойными гражданами нашей страны. В семье они легче адаптируются к обществу. В канун Нового года хочется поздравить все наши 17 семей, чтобы в их домах слышался детский смех, царила любовь и все были здоровыми, – сказал Виктор Ананич.





"Ребенок должен расти в семейной атмосфере"

Председатель Витебского областного исполнительного комитета Александр Субботин поблагодарил руководство Беларусбанка за реализацию проекта "Родительский дом".

– Сегодня действительно стало чуть светлее и появилось больше доброты. Эти дети, которые раньше ютились в небольшом доме, получили такой комфортный коттедж. Хотелось бы сказать большое спасибо маме Таисии, которая отдает ребятишкам свою любовь и энергию. Я так понимаю, что в будущем семья может стать еще больше.









С точки зрения государства это один из наиболее важных аспектов. Внимательное и доброе отношение к детям, особенно к тем, кто раньше недополучил заботы и любви, даст возможность воспитать их настоящими гражданами. Ведь именно из таких ребят, как правило, вырастают победители олимпиад, выдающиеся спортсмены и просто замечательные люди, которые пишут историю нашей страны и делают ее лучше.

Руководитель Витебщины отметил: дом получился действительно комфортным и удобным.

– Единственное, чего не хватает, так это детских рисунков и фотографий на стенах. Но, думаю, это дело буквально нескольких дней. Пускай этот дом для всех, кто здесь живет, будет уютным и светлым, – добавил Александр Субботин.





Также председатель облисполкома обратил внимание: в Витебской области становится все больше детских домов семейного типа. Они приходят на смену традиционным воспитательным учреждениям.

– Отдаем приоритет именно такой форме работы, ведь ребенку однозначно лучше расти в семейной атмосфере. Отрадно видеть, что и обычные жители области относятся к этой проблеме все более внимательно и чутко: берут приемных детей в свои семьи и воспитывают их. Это показывает, что мы прежде всего остаемся людьми, – отметил руководитель Витебщины.

Не просто дом – усадьба!

Конечно же, самые яркие эмоции испытали новоселы. Здесь стоит упомянуть, что до последнего момента дети не подозревали о таком замечательном подарке. Как признается мама Таисия Миклушонок, это стало одним из самых счастливых моментов в ее жизни.





– Я безмерно рада! Теперь у каждого ребенка будет своя комната, место для уединения. Раньше мы ютились в двух помещениях: в одном – мальчики, в другом – девочки. А теперь – простор! Это даже не дом, а целая усадьба. Есть и компьютерный кабинет, где можно сделать уроки и поиграть. Самое главное для меня, хозяйки, – это светлая и просторная кухня, где вся наша семья легко разместится.





Женщина работает родителем-воспитателем уже 4 года. Говорит, что работа очень трудная и ответственная, но в то же время крайне интересная.

– И важная для общества, – добавила Таисия Миклушонок. – У мамы нет выходных, трудиться нужно постоянно. Забот очень много: помочь с домашними заданиями, вылечить, накормить и, в конце концов, сходить на родительское собрание. Нужно успевать все.

Главная задача родителя-воспитателя, по ее словам, – вырастить детей добрыми, отзывчивыми и справедливыми людьми.

– Но не забываем и про бытовые вещи. Стараюсь, чтобы каждый из моих деток мог себя обслужить, помочь по дому, приготовить покушать. То есть был самостоятельным. Во взрослой жизни им это все очень пригодится, – уверена Таисия Миклушонок.





Один из воспитанников детского дома семейного типа Глеб Федоренко рассказал, что дом ему очень понравился.

– Он красивый, здесь много места. Я уже выбрал, где буду жить: в большой комнате вместе со своим братом. Хорошо, что рядом детский сад и школа. Спасибо за такой подарок под Новый год. Мое заветное желание – чтобы у всех людей все было хорошо. Надеюсь, оно исполнится, – сказал мальчик.





Впрочем, как минимум одно желание этой уникальной дружной семьи уже исполнилось.

Справка:

Проект "Беларусбанк. Родительский дом" – строительство жилых домов для семей, воспитывающих детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, оказание помощи проживающим в них семьям.





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