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Картина дня: приоритеты экономики на 2022 год, итоги года НОК и новый проект БЕЛТА в YouTube
31.12.2021 07:05 — Новости Общества | БелТА
Источник материала: БелТА
ВЧЕРА
Картина дня. 30 декабря
Новые шаги в кооперации, хоккей и подарки под елку. Как прошла последняя в этом году
Александр Лукашенко и Владимир Путин
Президент Беларуси
На YouTube-канале БЕЛТА
Фото из архива
В Минске организована
Министр экономики Александр Червяков рассказал
Правительство установило
В Беларуси
Фото из архива
МАРТ сохраняет
Прогноз
КОММЕНТАРИЙ:
Фото НОК Беларуси
За сутки в Беларуси зарегистрированы
Дипломаты Беларуси и зарубежья
"В природе каждого человека - протягивать руку помощи". Певица
Дед Мороз и Снегурочка
Без фейерверка, но с хорошим настроением:
СЕГОДНЯ
Анонсы на 31 декабря
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На базе Дворца спорта пройдут по 1 января республиканские легкоатлетические "Рождественские старты".
В Центральном ботаническом саду НАН Беларуси пройдет по 2 января мероприятие "Цветы под снегом, или Тайна новогодней елки".
В Верхнем городе пройдут по 2 января представление "Новогодний космолет" и интерактивная программа "Путь к Земле".
Православный фестиваль "Радость" пройдет по 6 января во Дворце искусств. Основной акцент программы в этом году - семья.
ЗАВТРА
Знаменательные даты 1 января
Новогодний праздник.
75 лет назад родился Кудрявцев Анатолий Иванович (Смоленская обл., Россия), белорусский писатель, драматург. Автор публицистического сборника "Минск и минчане", книги "Бессонница", пьес "Иван", "Суд", "Марья" и др. Написал сценарии к художественным и документальным фильмам "Пять лет и вся жизнь", "Человек, который брал интервью", "Экзамен, который затянулся". Умер в 2002 году.
75 лет назад родился Барковский Виталий Михайлович (д.Островы Минского р-на), белорусский режиссер, заслуженный деятель искусств Беларуси (2000). В 1969-1978 годах работал в театрах Беларуси, в 1980-1987 годах в Могилевском областном театре драмы и комедии им.В.Дунина-Марцинкевича в Бобруйске. Организатор и руководитель театра-студии "Дзе-Я?". С 1997 года главный режиссер и художественный руководитель Национального академического драматического театра им.Я.Коласа. Среди постановок: "Сотников" В.Быкова, "Отчаяние" В.Короткевича, "Земля" Я.Коласа и др.
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ВЧЕРА Картина дня. 30 декабря Новые шаги в кооперации, хоккей и подарки под елку. Как прошла последняя в этом году встреча Лукашенко и...
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