Минздрав определил количество наркотиков для легального изготовления юрлицами

Источник материала: БелТА

31 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство здравоохранения определило максимальное количество наркотических средств и психотропных веществ для легального изготовления, производства, переработки, хранения юрлицами в 2022 году. Соответствующее постановление Минздрава от 23 декабря 2021 года №128 официально опубликовано сегодня на Национальном правовом интернет-портале , сообщает БЕЛТА.

Документом определено, что возможно хранение юрлицами 44 наименований наркотических средств и 56 психотропных веществ.

Так, максимальное количество героина, которое юрлица могут изготавливать и хранить, составляет 1 г, кокаина - 50 г, альфа-PVP - 1г, амфетамина - 2 г.

Постановление не касается юридических лиц, указанных в ч.5 ст.12 закона Беларуси "О наркотических средствах, психотропных веществах, их прекурсорах и аналогах". К ним, в частности, относятся организации, входящие в систему органов внутренних дел, таможенных органов, органов пограничной службы, органов госбезопасности, Следственный комитет, Госкомитет судебных экспертиз, Вооруженные Силы, другие войска и воинские формирования, органы прокуратуры.-0-