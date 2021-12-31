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Это было незабываемо! Новый год в самых ярких и трогательных воспоминаниях из детства

31.12.2021 08:48 — Новости Общества | БелТА  
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Источник материала: БелТА

31 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Каждый год он полон моментов, впечатлений, надежд. А еще Новый год обязательно ассоциируется с ароматом еловых ветвей, волнующим ожиданием праздника и волшебства.

Украшенные в лучших советских традициях витрины универмагов уже зазывают покупателей за подарками, кругом предновогодний ажиотаж, длинные очереди выстраиваются за настоящим раритетом - расписными стеклянными елочными игрушками, уже ставшими частью волшебной и доброй истории. Счастливые девочки-снежинки и мальчики-зайчики в сшитых мамами костюмах водят хороводы вместе с Дедом Морозом и с нетерпением ждут подарков и чудес…

Мы собрали мгновения предновогоднего счастья - архивные фотографии БЕЛТА обязательно вернут вас в прошлое, вызовут ностальгию и немного грусти!-0-

Предновогодняя торговля в Минске, 1959 год

Это было незабываемо! Новый год в самых ярких и трогательных воспоминаниях из детства
Детский сад Минского завода отопительного оборудования, 1956 год

Это было незабываемо! Новый год в самых ярких и трогательных воспоминаниях из детства
Новогоднее представление для детей в Государственном цирке, 1999 год

Это было незабываемо! Новый год в самых ярких и трогательных воспоминаниях из детства
Брестская фабрика сувениров, 1977 год

Это было незабываемо! Новый год в самых ярких и трогательных воспоминаниях из детства
Предпраздничная торговля в Минске, 1969 год

Это было незабываемо! Новый год в самых ярких и трогательных воспоминаниях из детства
Предпраздничная торговля. Минск, 1980 год

Это было незабываемо! Новый год в самых ярких и трогательных воспоминаниях из детства
Новогодний праздник в Барановичской детской спортивной школе, 1965 год

Это было незабываемо! Новый год в самых ярких и трогательных воспоминаниях из детства
Детский новогодний бал во Дворце молодежи, 1998 год

Это было незабываемо! Новый год в самых ярких и трогательных воспоминаниях из детства
Новогодний праздник в Барсуковской вспомогательной школе-интернате для детей сирот, 1998 год

Это было незабываемо! Новый год в самых ярких и трогательных воспоминаниях из детства
Новогоднии утренники в детских садах Минска, 1961 год

Это было незабываемо! Новый год в самых ярких и трогательных воспоминаниях из детства
Новогодний утренник в детском саду №92 Минска, 1957 год

Это было незабываемо! Новый год в самых ярких и трогательных воспоминаниях из детства
Предпраздничная торговля в Минском Центральном Универмаге, 1957 год

Это было незабываемо! Новый год в самых ярких и трогательных воспоминаниях из детства
Новогодний утренник в детском саду №260 Минска, 1969 год

Это было незабываемо! Новый год в самых ярких и трогательных воспоминаниях из детства
Новогодняя ёлка в Центральном Универмаге Минска, 1955 год

Это было незабываемо! Новый год в самых ярких и трогательных воспоминаниях из детства
Новогодняя ёлка для детей, 1985 год

Это было незабываемо! Новый год в самых ярких и трогательных воспоминаниях из детства
Предновогодняя торговля. Минск, 1959 год

Это было незабываемо! Новый год в самых ярких и трогательных воспоминаниях из детства

Это было незабываемо! Новый год в самых ярких и трогательных воспоминаниях из детства
Рабочий поселок Минского тракторного завода, 1957 год

Это было незабываемо! Новый год в самых ярких и трогательных воспоминаниях из детства
Детский новогодний бал во Дворце молодежи, 1998 год

 
Теги: Минск
 
 
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Мы собрали мгновения предновогоднего счастья - архивные фотографии БЕЛТА обязательно вернут вас в прошлое, вызовут ностальгию и немного грусти!
 
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