Это было незабываемо! Новый год в самых ярких и трогательных воспоминаниях из детства

Источник материала: БелТА

31 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Каждый год он полон моментов, впечатлений, надежд. А еще Новый год обязательно ассоциируется с ароматом еловых ветвей, волнующим ожиданием праздника и волшебства.

Украшенные в лучших советских традициях витрины универмагов уже зазывают покупателей за подарками, кругом предновогодний ажиотаж, длинные очереди выстраиваются за настоящим раритетом - расписными стеклянными елочными игрушками, уже ставшими частью волшебной и доброй истории. Счастливые девочки-снежинки и мальчики-зайчики в сшитых мамами костюмах водят хороводы вместе с Дедом Морозом и с нетерпением ждут подарков и чудес…

Мы собрали мгновения предновогоднего счастья - архивные фотографии БЕЛТА обязательно вернут вас в прошлое, вызовут ностальгию и немного грусти!-0-

Предновогодняя торговля в Минске, 1959 год





Детский сад Минского завода отопительного оборудования, 1956 год





Новогоднее представление для детей в Государственном цирке, 1999 год





Брестская фабрика сувениров, 1977 год





Предпраздничная торговля в Минске, 1969 год





Предпраздничная торговля. Минск, 1980 год





Новогодний праздник в Барановичской детской спортивной школе, 1965 год





Детский новогодний бал во Дворце молодежи, 1998 год





Новогодний праздник в Барсуковской вспомогательной школе-интернате для детей сирот, 1998 год





Новогоднии утренники в детских садах Минска, 1961 год





Новогодний утренник в детском саду №92 Минска, 1957 год





Предпраздничная торговля в Минском Центральном Универмаге, 1957 год





Новогодний утренник в детском саду №260 Минска, 1969 год





Новогодняя ёлка в Центральном Универмаге Минска, 1955 год





Новогодняя ёлка для детей, 1985 год





Предновогодняя торговля. Минск, 1959 год









Рабочий поселок Минского тракторного завода, 1957 год





Детский новогодний бал во Дворце молодежи, 1998 год