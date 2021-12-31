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Это было незабываемо! Новый год в самых ярких и трогательных воспоминаниях из детства
31.12.2021 08:48 — Новости Общества | БелТА
Источник материала: БелТА
31 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Каждый год он полон моментов, впечатлений, надежд. А еще Новый год обязательно ассоциируется с ароматом еловых ветвей, волнующим ожиданием праздника и волшебства.
Украшенные в лучших советских традициях витрины универмагов уже зазывают покупателей за подарками, кругом предновогодний ажиотаж, длинные очереди выстраиваются за настоящим раритетом - расписными стеклянными елочными игрушками, уже ставшими частью волшебной и доброй истории. Счастливые девочки-снежинки и мальчики-зайчики в сшитых мамами костюмах водят хороводы вместе с Дедом Морозом и с нетерпением ждут подарков и чудес…
Мы собрали мгновения предновогоднего счастья - архивные фотографии БЕЛТА обязательно вернут вас в прошлое, вызовут ностальгию и немного грусти!-0-
Предновогодняя торговля в Минске, 1959 год
Детский сад Минского завода отопительного оборудования, 1956 год
Новогоднее представление для детей в Государственном цирке, 1999 год
Брестская фабрика сувениров, 1977 год
Предпраздничная торговля в Минске, 1969 год
Предпраздничная торговля. Минск, 1980 год
Новогодний праздник в Барановичской детской спортивной школе, 1965 год
Детский новогодний бал во Дворце молодежи, 1998 год
Новогодний праздник в Барсуковской вспомогательной школе-интернате для детей сирот, 1998 год
Новогоднии утренники в детских садах Минска, 1961 год
Новогодний утренник в детском саду №92 Минска, 1957 год
Предпраздничная торговля в Минском Центральном Универмаге, 1957 год
Новогодний утренник в детском саду №260 Минска, 1969 год
Новогодняя ёлка в Центральном Универмаге Минска, 1955 год
Новогодняя ёлка для детей, 1985 год
Предновогодняя торговля. Минск, 1959 год
Рабочий поселок Минского тракторного завода, 1957 год
Детский новогодний бал во Дворце молодежи, 1998 год
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Мы собрали мгновения предновогоднего счастья - архивные фотографии БЕЛТА обязательно вернут вас в прошлое, вызовут ностальгию и немного грусти!
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