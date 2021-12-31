Источник материала: БелТА

Буквально за пять месяцев и 20 дней обыкновенная автомобильная заправка № 46 рядом с Национальным аэропортом Минск превратилась в современный мультикомплекс.









Он необычен буквально во всем: оригинальный дизайн, выполненный по индивидуальному проекту, самое современное оборудование, кафе, готовое предложить белорусским автомобилистам и гостям нашей республики вкуснейшие блюда ‒ от экзотической жареной моцареллы с ореховым соусом до белорусских драников по-домашнему с мачанкой.





Беседуя с журналистами во время торжественного открытия комплекса, директор предприятия "Белоруснефть-Минскавтозаправка" Александр Драгун отметил, что весь коллектив возглавляемого им предприятия уверен, что "клиентам новый объект понравится и у него хорошее будущее в развитии".









Реконструированный комплекс АЗС позволит автомобилистам получать следующие виды услуг: заправку автомобилей жидким моторным топливом (бензин Аи-92, Аи-95, Аи-98, дизельное топливо ДТ Евро5, ДТ класс2), быструю зарядку аккумуляторов электромобилей (зарядная станция MODE-4 мощностью 50 кВт), продажу продовольственных и непродовольственных товаров.





Проектная мощность АЗС рассчитана на 375 заправок в сутки.

Среди дополнительных услуг, предоставляемых новым мультикомплексом: кафе на 29 мест в зале и 12 мест на летней террасе, гостевая парковка для легковых автомобилей на 38 машиномест (32 из них на платной основе). На АЗС вы сможете самостоятельно почистить пылесосом свой автомобиль и подкачать шины компрессором.

Внутри здания посетителя встретит просторный торговый зал с кафе и местами операторов (площадь 185,0 кв. м, кафе – 70,0 кв. м).





Если вы захотите побаловать себя горячим вкусным кофе, то к вашим услугам удобная кофе-зона со стойкой самообслуживания, оборудованная двумя современными кофе-машинами настольного типа для горячих напитков с использованием натурального молока. Также на АЗС есть выделенная комната для переговоров (площадь 17,70 кв. м), рассчитанная на 8 человек. На территории АЗС работает бесплатный Wi-Fi.





Истинным праздником для гурманов станет меню кафе АЗС. Вот уж где понимаешь, что такое настоящее белорусское гостеприимство! В ассортименте кухни полного цикла – брускетта с цыпленком гриль, солянка с мясными копченостями, медальоны из свинины, драники с семгой, колбаски с картофелем и грибами, бургеры, паста и другие вкуснейшие фирменные блюда.









Как отметила мастер автозаправочной станции № 46 РУП "Белоруснефть-Минскавтозаправка" Ольга Хацкевич: "Мы хотим, чтобы гости видели, какие мы, какая Беларусь наша. Для наших посетителей мы хотим только лучшего".





Александр КАРАБЛИКОВ, БЕЛТА

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