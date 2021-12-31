Гигин о миграционном кризисе: белорусы показали моральную силу, а Запад отрекся от своей идеологии

Источник материала: БелТА

31 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В ситуации миграционного кризиса на границе белорусы показали моральную силу, а Запад отрекся от своей идеологии. Об этом заявил председатель правления Белорусского общества "Знание" Вадим Гигин в программе "Клуб редакторов" на телеканале "Беларусь 1" , сообщает БЕЛТА.

"Этот кризис - важнейшее событие не только в отношениях Беларуси и Евросоюза, а для мира в целом. Мы, белорусы, показали свою моральную силу, а они полностью дезавуировали свою идеологию. Они, выдвинув танки и ощетинившись, стоят идеологически голые и босые. Нет им веры никакой!" - подчеркнул Вадим Гигин.

Министр информации Беларуси Владимир Перцов в свою очередь заявил о демонстративной слепоте Запада к событиям на белорусско-польской границе. Он напомнил о заявлениях польского солдата Эмиля Чечко, который рассказал о массовых убийствах беженцев. Министр обратил внимание, что на Западе не последовало никаких расследований, разбирательств или заявлений после слов военнослужащего.

"Это лучшее доказательство того, что этот польский дезертир говорит правду. Но правда еще в другом: а что, было расследование по каким-то другим преступлениям Запада в мире? Кто-то расследовал преступления в Ираке? Миллионы жертв! Кто-то расследовал преступления в Ливии, Югославии? - спросил депутат Олег Гайдукевич. - Поэтому и здесь не надо нам ждать расследования. Другое дело, что мы показали всему миру правду, открыли глаза многим, кто не видел, особенно в Европе".-0-