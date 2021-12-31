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Перцов: по проекту обновления Конституции уже поступило около 800 предложений от граждан

31.12.2021 10:23 — Новости Общества | БелТА  
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Источник материала: БелТА

31 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Уже поступило около 800 предложений от граждан по проекту изменений и дополнений Конституции Беларуси. Об этом рассказал министр информации Владимир Перцов в программе "Клуб редакторов" на телеканале "Беларусь 1", сообщает БЕЛТА.

"Сейчас идет всенародное обсуждение. Уже около 800 дополнений, замечаний поступило от нескольких сот неравнодушных граждан нашей страны. Работа идет, и она будет продолжаться вплоть до того момента, когда мы будем вынуждены уже завершить ее и выставить проект обновленной Конституции на всенародное голосование", - рассказал Владимир Перцов.

Как сообщалось, проект изменений и дополнений Конституции Беларуси для всенародного обсуждения был обнародован 27 декабря на Национальном правовом интернет-портале. Координирует эту работу Национальный центр правовой информации.

Мнения граждан по проекту изменений и дополнений Конституции, а также возможные предложения направляются в Национальный центр правовой информации: по электронной почте sbor@ncpi.gov.by; посредством заполнения электронной формы, находящейся на Национальном правовом интернет-портале по адресу sbor.pravo.by; в письменном виде по адресу: 220030, г. Минск, ул. Берсона, 1а, НЦПИ, с пометкой "Конституция".

С проектом изменений и дополнений Конституции можно также ознакомиться на интернет-портале Президента Республики Беларусь.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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