Оплатить электронные билеты на поезда можно через сервисы Samsung Pay и Apple Pay

Источник материала: БелТА

31 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пассажирам Белорусской железной дороги доступны новые инструменты оплаты электронных проездных документов на официальном сайте магистрали rw.by и в мобильном приложении "БЧ. Мой поезд", сообщили БЕЛТА в пресс-центре БЖД.

При покупке электронных билетов на сайте rw.by теперь можно использовать для оплаты сервисы Samsung Pay и Apple Pay, а в мобильном приложении - Apple Pay. Новые возможности оплаты реализованы совместно с ОАО "АСБ Беларусбанк" и доступны на банковском ресурсе при выборе способа оплаты заказа с помощью платежных карточек. Дополнительно для удобства пользователей и повышения надежности работы системы оформления электронных проездных документов на ресурсах банка реализованы новшества для упрощения процедуры оплаты заказов.

"О популярности электронных каналов продаж говорит востребованность у пассажиров соответствующих веб-ресурсов. Так, за 2021 год на поезда с нумерованными местами было оформлено более 3,7 млн электронных билетов. Это превышает допандемийный уровень, который по итогам 2019 года достиг своего предыдущего максимума, когда 3,1 млн пассажиров оформили электронные проездные документы", - рассказали в пресс-центре.

Удобство, преимущество и надежность услуги, особенно в условиях опасности распространения инфекционных заболеваний, подтверждает рост доли электронных билетов в общем объеме продаж, отметили в БЖД. Если в 2019 году электронные билеты использовали 26% пассажиров поездов с нумерованными местами, то в 2020 и 2021 годах их доля составила 34% и 43% соответственно.

БЖД продолжает развивать способы оплаты электронных проездных документов и планирует в ближайшее время предоставить возможность использования карточек платежных систем МИР и UnionPay.

Кроме того, в планах на I квартал 2022 года - обеспечить возможность возврата электронных проездных документов с использованием веб-ресурсов до времени отправления поезда со станции посадки пассажира - на поезда региональных линий бизнес-класса и межрегиональных линий.-0-