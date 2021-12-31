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Председатель Госкомимущества 1 января проведет прямую телефонную линию
31.12.2021 12:23 — Новости Общества | БелТА
Источник материала: БелТА
31 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Председатель Государственного комитета по имуществу Дмитрий Матусевич 1 января проведет прямую телефонную линию, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Госкомимущества.
Вопросы можно задать с 9.00 до 12.00 по телефону (8017) 284-60-38.-0-
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Председатель Государственного комитета по имуществу Дмитрий Матусевич 1 января проведет прямую телефонную линию.
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