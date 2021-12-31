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Председатель Госкомимущества 1 января проведет прямую телефонную линию

31.12.2021 12:23 — Новости Общества | БелТА  
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Источник материала: БелТА

31 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Председатель Государственного комитета по имуществу Дмитрий Матусевич 1 января проведет прямую телефонную линию, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Госкомимущества.

Вопросы можно задать с 9.00 до 12.00 по телефону (8017) 284-60-38.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Председатель Государственного комитета по имуществу Дмитрий Матусевич 1 января проведет прямую телефонную линию.
 
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