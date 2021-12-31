Щекин: конституционная модернизация станет фундаментальным фактором сохранения нацбезопасности

Источник материала: БелТА

31 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Конституционная модернизация станет фундаментальным фактором сохранения национальной безопасности, заявил БЕЛТА заведующий отделом социологии государственного управления Института социологии НАН кандидат философских наук Николай Щекин.

"Подводя некоторые итоги уходящего непростого года, можно констатировать главное - мы сохранили страну, ее суверенность и независимость. Во многом благодаря Президенту Беларусь выстояла перед фашиствующей демократией коллективного Запада, - сказал Николай Щекин. - Историческая миссия Александра Лукашенко превзошла все ожидания. Нам еще многому предстоит научиться, различать среди информационного шума очень важные для всех нас голоса правды. Гордиться своей страной, ее достижениями и людьми - это высшая ценность любого гражданина, любящего свою Беларусь. Впереди у нас много работы и прежде всего над собой. В данном контексте, надо признать, что Президент даже в своих инициативах эволюционно трансформировать государство и общество опережает нас на несколько шагов, решая тем самым историческую дилемму судьбы белорусского народа".

Аналитик подчеркнул, что конституционная модернизация белорусской государственности станет фундаментальным фактором национальной безопасности и сохранения Беларуси для будущих поколений. "Проект Конституции нужен для всех нас, чтобы "беларусамi звацца". Проект Конституции - это мир и безопасность, историческая правда и гуманизация общества, доверие друг другу и государству, ответственность и справедливость, уверенность в завтрашнем дне и гордость за историю, диалектика традиций и инноваций, белорусская модель народовластия, - отметил он. - Инновационное и уникальное по своему целеполаганию Всебелорусское народное собрание, приобретая институциональный характер, открывает новую страницу в истории развития белорусской нации. ВНС - это представительный орган власти, своего рода коллективный разум гражданского общества Беларуси, связь всех ветвей власти и общественных организаций, времен и множества народностей и вероисповеданий. Главная функция ВНС - успешное противостояние угрозам национальной безопасности и суверенитету страны, защита свободы слова и личной безопасности, реализация прав граждан и верховенства закона".

Николай Щекин отметил важность того, что белорусская государственность будет развиваться поступательно, сохраняя контекстуальность, гибкость, устойчивость и современность. "Сам проект Конституции - это национальная ментально-цивилизационная программа белорусской модели развития, философия мироустройства белорусов. Вчитываясь в каждую строчку проекта, заметно, что буква будущего Основного закона совпадает с духовным миром белорусского народа, его ценностной ориентацией на взаимопомощь и любовь к малой родине, заботу о ближнем", - сказал он.

Сегодня от каждого из нас зависит будущее страны. "Поддерживая проект Основного закона, белорусский народ выступает за мир и благополучие, безопасность и народовластие, милосердность и добрососедство, социальные гарантии и равноправие, справедливость и личную безопасность. Все должны принять участие в обсуждении проекта исходя из своего понимания, национальных интересов. Беларусь принадлежит белорусскому народу и все проживающие на ее территории и находящиеся обязаны жить по ее законам с соблюдением традиций и уважением исторической памяти. 2022-й - год надежд, реализации намеченных планов, успехов, великих преобразований страны и постоянная, кропотливая работа над самим собой", - констатировал аналитик.-0-