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Первый замминистра транспорта и коммуникаций проведет прямую телефонную линию 1 января
31.12.2021 12:37 — Новости Общества | БелТА
Источник материала: БелТА
31 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Первый заместитель министра транспорта и коммуникаций Алексей Ляхнович проведет 1 января прямую телефонную линию, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минтранса.
Вопросы можно задать с 9.00 до 12.00 по телефону 8 (017) 351-14-01.-0-
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Вопросы можно задать с 9.00 до 12.00 по телефону 8 (017) 351-14-01.
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