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Первый замминистра транспорта и коммуникаций проведет прямую телефонную линию 1 января

31.12.2021 12:37 — Новости Общества | БелТА  
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Источник материала: БелТА

31 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Первый заместитель министра транспорта и коммуникаций Алексей Ляхнович проведет 1 января прямую телефонную линию, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минтранса.

Вопросы можно задать с 9.00 до 12.00 по телефону 8 (017) 351-14-01.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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