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ГАИ: перепады температуры с туманом и осадками усложняют дорожную обстановку

31.12.2021 13:51 — Новости Общества | БелТА  
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Источник материала: БелТА

31 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Перепады температуры с туманом и осадками значительно усложняют дорожную обстановку. Об этом БЕЛТА сообщили в главном управлении Госавтоинспекции МВД.

"Чтобы новогодние праздники не были омрачены неприятными ситуациями на дороге, Госавтоинспекция призывает быть предельно внимательными за рулем. В такую погоду водителям важно выбирать безопасную скорость, учитывая видимость и состояние проезжей части. При осадках и в тумане включить ближний свет фар, увеличить дистанцию до других транспортных средств. Избегать излишних маневров и обгонов. С особой осторожностью проезжать пешеходные переходы, особенно при повороте. Важно пристегнуться всем сидящим в автомобиле, детей перевозить в удерживающих устройствах", - сказали в ГАИ.

Из-за погодных условий некоторые обочины на загородных трассах не пригодны для движения, поэтому нужно быть готовым к тому, что пешеходы могут идти по краю проезжей части. В свою очередь пешеходам важно носить световозвращающие элементы и следить за тем, чтобы они были видны водителям. На пешеходных переходах не начинать переход, пока все автомобили не остановятся. Для большей безопасности не будет лишним установить визуальный контакт с водителем перед переходом проезжей части, чтобы понимать действия друг друга в следующий момент.

В праздничные дни ГАИ примет дополнительные меры по обеспечению дорожной безопасности. С 1 по 10 января в рамках комплекса профилактических мероприятий "Пьяному не место на дороге!" будет усилен контроль за нетрезвыми водителями и пешеходами. При этом будет использоваться практика обмена экипажами ДПС между соседними районами. К профилактическим мероприятиям по всей стране подключатся и наряды спецподразделения ДПС "Стрела".

Не останутся без внимания сотрудников ГАИ нарушения со стороны пешеходов, соблюдение водителями скоростных режимов, правил маневрирования и проезда пешеходных переходов, а также безопасной перевозки пассажиров. Госавтоинспекция готова к обеспечению безопасных условий движения, оказанию помощи водителям и пешеходам.-0-

ГАИ: перепады температуры с туманом и осадками усложняют дорожную обстановку

 
Теги: Минск
 
 
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В праздничные дни ГАИ примет дополнительные меры по обеспечению дорожной безопасности. С 1 по 10 января в рамках комплекса профилактических мероприятий "Пьяному не...
 
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