Более 3,71 млн белорусов прошли полный курс вакцинации против COVID-19

Источник материала: БелТА

31 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 4 млн 842 тыс. белорусов получили одну дозу вакцины против COVID-19, из них более 3 млн 719 тыс. человек прошли полный курс вакцинации, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

Полный курс вакцинации в Брестской области прошли более 476,2 тыс. человек, Витебской - более 403,5 тыс., Гомельской - более 628,2 тыс., Гродненской - более 450 тыс., Могилевской - более 450,4 тыс., Минской - более 477,9 тыс. и Минске - более 740,6 тыс.

Курс вакцинации завершили более 92 тыс. сотрудников организаций и ведомств.

Одну дозу вакцины получили более 1,5 тыс. подростков в возрасте 12-17 лет.

Таким образом, одну дозу вакцины получили 51,8% от общей численности населения страны, полный курс вакцинации завершили 39,8% населения, отметили в Минздраве.-0-