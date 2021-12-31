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МТЗ за год произвел более 36 тыс. единиц тракторной техники

31.12.2021 16:35 — Новости Общества | БелТА  
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Источник материала: БелТА

31 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минский тракторный завод в 2021 году произвел 36 184 единицы тракторной техники. Это на 13,8% больше, чем в прошлом году, сообщили БЕЛТА в пресс-службе предприятия.

При этом реализованы 37 595 тракторов и машин, что на 16,7% больше, чем в 2020 году.

Минский тракторный завод - один из крупнейших производителей сельскохозяйственной техники в мире. МТЗ ведет активную деятельность на рынках более чем 60 государств и имеет сборочные производства в разных уголках планеты.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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При этом реализованы 37 595 тракторов и машин, что на 16,7% больше, чем в 2020 году.
 
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