Кочанова: совет старейшин - патриоты с мощной гражданской позицией и подготовкой

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31 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заседание совета старейшин при Президиуме Совета Республики Национального собрания состоялось сегодня с участием председателя верхней палаты парламента Натальи Кочановой, передает корреспондент БЕЛТА.

"Я очень рада, что сегодня мы встретились в Совете Республики, чтобы поблагодарить вас за совместную работу, те ценные идеи, которые вы предлагали при разработке Основного закона. Для нас это очень важно. Мы ощущаем вашу поддержку и понимаем, что всегда есть люди, которые рядом с нами", - сказала Наталья Кочанова.

Как отметила спикер верхней палаты, за последний год в Беларуси введено в эксплуатацию очень много объектов в системе здравоохранения, образования. "С Президентом мы сегодня посетили республиканский научно-практический центр "Мать и дитя". Несмотря на непростые экономические условия в мире, наша экономика показывает рост, все работает, реализуются социальные программы. Мы рады тому, что строятся новые объекты, жилье, - обратила внимание она. - По итогам года на борьбу с пандемией направлено $2 млрд: на приобретение оборудования, закупку лекарственных препаратов, вакцинацию".

При этом не менее серьезные задачи стоят перед страной на предстоящий год. "Мы готовимся к референдуму, сейчас все активно включились в обсуждение проекта Конституции. Мы хотим услышать пожелания и предложения членов совета старейшин по этому важнейшему для страны документу. Это будет значимое политическое событие в жизни нашей страны в 2022 году, поэтому нам важно, чтобы люди отнеслись к нему с пониманием. Они должны знать о ситуации в мире, оценить, что у нас есть, и сопоставить с тем, что предлагается в новой редакции, - подчеркнула Наталья Кочанова. - Кроме того, мы готовимся к девятому Форуму регионов Беларуси и России. В этом году мы предложили его провести в Гродно, если будет благоприятно складываться эпидситуация".

По ее словам, члены совета старейшин - любящие свою страну патриоты, имеющие мощную гражданскую позицию и хорошую подготовку. "Это профессионалы своего дела, чей опыт востребован особенно сейчас - на новом этапе в жизни нашей страны. Мы стараемся быть на пике, чтобы наша работа была эффективной и на благо родной Беларуси", - добавила председатель Совета Республики.

"То, что было задумано при создании совета старейшин, мы выполнили. Мы вносили свои предложения по различным законам, принимали самое активное участие при создании проекта Конституции. На мой взгляд, все эти изменения сыграют положительную роль и будут поддержаны населением, - отметил председатель совета старейшин Борис Батура. - С каждым годом мы становимся сильнее, как бы этого кому-то не хотелось. Должен сказать, что уходящий год хоть и не был самым лучшим, тем не менее, позитивное продвижение страны вперед налицо".

"Уверена, будет хорошо не только в Новом году, но и в дальнейшем. Наше белорусское государство идет по правильному пути, несмотря ни на какие преграды, санкции, западные веяния", - резюмировала заместитель председателя Постоянной комиссии по экономике, бюджету и финансам (третий и четвертый созывы), член Постоянной комиссии по экономике, бюджету и финансам (первый и второй созывы) Надежда Ермакова.-0-