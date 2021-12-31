Правительство утвердило программу по патриотическому воспитанию до 2025 года

Источник материала: БелТА

31 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Принято постановление Совета Министров №773 от 29 декабря 2021 года, которым утверждена программа патриотического воспитания населения Беларуси на 2022-2025 годы, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Национальный правовой интернет-портал .

"Актуальность разработки программы обусловлена геополитическими вызовами, необходимостью своевременного укрепления государственного суверенитета и национальной безопасности Республики Беларусь посредством консолидации общества и обеспечения народного единства", - говорится в документе.

Патриотическое воспитание населения обеспечивается системой целенаправленных мер мировоззренческого, идеологического, правового, политического, информационного и организационного характера, подкрепленных конкретными мероприятиями. Особая роль в этом процессе отводится семье.

Цель программы - совершенствование госполитики патриотического воспитания населения через формирование национальной идентичности на основе единых ценностей (стремление к мирной и независимой созидательной жизни, справедливость, единство, развитие), гордости за собственную страну, ее историю и культуру, достижения в экономике, науке и спорте, готовности к защите независимости Беларуси.

Программа предусматривает выполнение следующих задач: формирование национальной идентичности, духовно-нравственное, историко-культурное, гражданско-патриотическое, военно-патриотическое воспитание и др.

Их выполнение будет осуществляться через информационно-просветительскую работу для донесения до населения Беларуси, белорусов, проживающих за рубежом, содержания общественно-государственных ценностей страны; проведение мероприятий национально-патриотического направления, в том числе приуроченных к госпраздникам; повышение уровня осознанного отношения населения к госсимволике; формирование уважительного отношения к историческим святыням и памятникам Отечества, родной природе, чувства гордости за отечественные достижения; укрепление престижа службы в Вооруженных Силах страны и правоохранительных органах; совершенствование кадровой работы идеологической вертикали и т.д.

В стране будет создан Республиканский межведомственный координационный совет по патриотическому воспитанию населения Беларуси под председательством заместителя главы Администрации Президента Игоря Луцкого. Положение о координационном совете также утверждено постановлением №773.

Согласно положению совет является постоянно действующим коллегиальным совещательным органом. Основной его задачей является координация взаимодействия республиканских органов госуправления, местных исполнительных и распорядительных органов, общественных объединений, иных заинтересованных в патриотическом воспитании населения.

Документ вступает в силу после его официального опубликования.-0-