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Правила новогоднего застолья: не все салаты полезны

31.12.2021 17:27 — Новости Общества | БелТА  
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Источник материала: БелТА

31 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Специалисты в эфире телеканала СТВ рассказали о правилах, которые позволят сохранить здоровье в новогоднюю ночь, сообщает БЕЛТА.

"Во время застолья изобилие тяжелой пищи, избыток алкоголя и переедание могут привести к обострению хронических заболеваний. Наибольшую опасность в плане токсикоинфекций несут салаты с майонезом. Важно также учитывать, что салаты должны быть съедены в течение 24 часов. Кроме того, алкогольную продукцию нужно приобретать только в разрешенных точках продажи", - отметила врач общей практики, заведующий отделением общей врачебной практики №3 1-й центральной районной клинической поликлиники Центрального района Минска Алеся Пастушенко.

При переедании специалисты советуют заняться активным отдыхом, например, танцами и прогулками на свежем воздухе. При этом для избежания простуды и обморожений нужно одеваться по погоде, не забывать перчатки и шапку.

Заведующий травматолого-хирургическим отделением 1-й центральной районной клинической поликлиники Центрального района Минска Вадим Чайковский призывает граждан осторожно передвигаться и внимательно смотреть под ноги, ведь под снегом может быть лед. При падении можно получить травму, чаще всего перелом лучевой кости или лодыжки. "Основная мера профилактики - внимательность. Не нужно широко шагать, подошва должна быть рифленая. Если падения не избежать, стоит падать на бок, чтобы смягчить удар", - пояснил он.

В свою очередь, как отметил заместитель главного врача по медчасти 3-й городской клинической больницы имени Е.В.Клумова Минска Андрей Дудко, каждый год без исключения поступают пациенты с ожогами от пиротехники. "Основное правило - соблюдать инструкцию и использовать пиротехнику в безлюдных местах вдали от жилых кварталов", - подчеркнула официальный представитель Минского городского управления МЧС Ольга Мельченко.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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При переедании специалисты советуют заняться активным отдыхом, например, танцами и прогулками на свежем воздухе. При этом для избежания простуды и обморожений...
 
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